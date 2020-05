Alte Förderschule in Oberhausen wird wieder hergerichtet

Im neuen Schuljahr 2020/21, also nach den Sommerferien, sollen in dem seit 2015 weitgehend leerstehenden und sanierungsbedürftigen Schulgebäude der ehemaligen Otfried-Preußler-Schule an der Teutoburger Straße 35 in Sterkrade wieder Förderschüler lernen.

Ein ambitionierter Zeitplan, den der Rat im Dezember 2019 beschlossen hat und mit dessen Umsetzung die Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) Anfang des Jahres beauftragt wurde. Dann kam Corona und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen und Verzögerungen, was den Zeitdruck nun erhöht. Mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen laufen die Arbeiten auf der Baustelle aber, trotzdem weist OGM-Chef Horst Kalthoff vorsorglich darauf hin, dass die Vorgaben in der Corona-Pandemie „zwangsläufig zu unplanmäßigen Verzögerungen führen können, die aber durch Überstunden und Samstagsarbeit ausgeglichen werden könnten“.

Schulgebäude ist von 1910

Am Standort der ehemaligen Otfried-Preußler-Förderschule, die Ende Juli 2015 aufgelöst wurde, ist einiges zu tun: Das alte Schulgebäude wurde zwischen 1910 und 1915 erbaut, dann gab es Erweiterungsbauten in den 1950er und 1960er Jahren (Toilettentrakt) sowie einen Neubau vor Kopf 2003, in dem die Verwaltung der Förderschule untergebracht war.

Baustellenbesichtigung: (v.li.) OGM-Aufsichtsrat Manfred Flore, OGM-Chef Horst Kalthoff, Sicherheitsingenieur Horst Hülsermann und der für das Projekt verantwortliche OGM-Ingenieur Frank Kuhla. Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

Die schien 2015 aufgrund der Inklusionspolitik nicht mehr benötigt zu werden. Um den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne besonderem Förderbedarf voranzutreiben, hatte die rot-grüne Landesregierung Mindestgrößen für Förderschulen festgelegt. Diese wurden von Christian-Morgenstern-, Stötzner-, Herder-, Fröbel- und Otfried-Preußler-Schule unterschritten, so dass die Stadt 2014 die Auflösung der Schulen beschloss. Übrig blieb für die Förderschwerpunkte „Lernen“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“ die Schule an der Hagedornstraße in Alstaden (ehemals Herderschule) mit einem Teilstandort am Rechenacker (ehemals Christian-Morgenstern-Schule). Die Schule an der Hagedornstraße nahm mit ihrer Dependance die Schüler der aufgelösten Förderschulen auf.

Platz am Rechenacker schaffen

Doch die Schulverwaltung verzeichnet eine Trendwende, die Anmeldezahlen an Förderschulen steigen wieder, so dass die Schule an der Hagedornstraße und insbesondere ihr Teilstandort am Rechenacker zu klein geworden ist. Nach der Sanierung wird also die ehemalige Otfried-Preußler-Schule eine Dependance der Schule an der Hagedornstraße, die ihre Abteilung am Rechenacker leer zieht, um an dieser Stelle wiederum Platz für die Landwehr-Grundschule zu schaffen, die ihrerseits mehr Raum benötigt.

Sanierung für 1,8 Millionen Euro

Für rund 1,8 Millionen Euro wird nun der Standort an der Teutoburger Straße im Auftrag der OGM vom zuständigen Hauptunternehmer hergerichtet: Maurer- und Putzarbeiten, die Erneuerung der Elektroinstallationen, Heizungs- und Sanitärarbeiten, die Erneuerung der Böden und Decken, Malerarbeiten und der Einbau von neuen Fenstern stehen auf der To-Do-Liste. Zahlreiche Brandschutzauflagen müssen ebenfalls umgesetzt werden. Eine neue Küche und einen neuen Speiseraum richten die Handwerker ebenfalls ein. So dass Ende der Sommerferien alles für die Schüler fertig ist, auch wenn das „eine sehr sportliche Aufgabe ist“, so Horst Kalthoff.

Einen Teil des Gebäudeensembles der ehemaligen Otfried-Preußler-Schule nutzt die Evangelische Jugendhilfe für ihre Angebote. Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

Doch damit nicht genug, 2021 geht’s weiter, dann gibt es an der Teutoburger Straße noch einen Erweiterungsneubau mit Klassenräumen, einer Mensa und Toiletten. Zusammen mit den aktuellen Baumaßnahmen hat die Verwaltung dafür Baukosten in Höhe von rund 5 Millionen Euro veranschlagt.

Damit Handwerker in der Krise arbeiten können

Damit Baustellen wie die in dem alten Schulgebäude in Corona-Zeiten weiterlaufen können, müssen bestimmte Vorgaben eingehalten werden. An die ministeriellen Erlasse zum „Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus auf Baustellen“ haben sich sowohl Bauherren wie die OGM als auch die Arbeitgeber, also die beauftragten Handwerksunternehmen, zu halten und diese umzusetzen.

Getrennt Pause machen

Für die OGM kontrolliert Sicherheitsingenieur Horst Hülsermann, ob die Beschäftigten untereinander während der Arbeit so wenig wie möglich in Kontakt kommen und ein Ansteckungsrisiko vermieden wird. So sollen die Handwerker wo möglich Mundschutz tragen oder Sicherheitsabstände von 1,5 Metern einhalten. Die einzelnen Gewerke sollen getrennt voneinander Pause machen, Informationen über den Infektionsschutz müssen öffentlich für die Arbeiter zugänglich sein und es muss eine ausreichende Anzahl von Handwaschgelegenheiten mit fließendem Wasser, Seife und Einmalhandtüchern geben.

Für das durch Corona gebeutelte Handwerk sind Aufträge von Stadt und OGM derzeit sehr wichtig, die öffentliche Hand hat Arbeiten zu vergeben. Und anders als vor der Krise „als wir zum Teil händeringend Unternehmer gebeten haben, für uns zu arbeiten“, so OGM-Aufsichtsrat Manfred Flore, kämen einigen Betrieben öffentliche Aufträge jetzt gelegen, weil Projekte von privat auf Eis liegen. In diesem Zusammenhang weist OGM-Chef Horst Kalthoff auf die Ausschreibungen der städtischen Immobilientochter hin, an denen sich jeder Handwerker beteiligen könnte. Diese werden auf den Internet-Plattformen „Vergabemarktplatz NRW“ und „Vergabemarktplatz Metropole Ruhr“ veröffentlicht.