Am Pfingstwochenende öffnet auch der Peter-Behrens-Bau

Oberhausen. Das LVR-Industriemuseum mit seinen sieben Standorten meldet damit ein nahezu vollständiges Kulturangebot. Vorerst gilt freier Eintritt.

Nachdem der Landschaftsverband LVR bereits Anfang Mai acht seiner Museen nach dem wochenlangen Lockdown wiedereröffnet hatte, folgen nun vier bislang noch geschlossene Häuser: Ab Samstag, 30. Mai freut man sich im LVR-Industriemuseum Peter-Behrens-Bau, Essener Straße 80 in Oberhausen, in der Textilfabrik Cromford in Ratingen, im Römermuseum in Xanten und im Niederrheinmuseum Wesel über große und kleine Gäste.

„Die Erfahrungen der ersten Wochen unserer wiedereröffneten Museen machen Mut, weil sie uns zeigen, dass unsere Gäste unsere Vorgaben hinsichtlich der Sicherheit und Hygiene nachvollziehen“, so LVR-Kulturdezernentin Milena Karabaic. „Wir freuen uns, dass wir nun mit nahezu allen geöffneten Häusern wieder unsere kulturelle Vielfalt präsentieren können.“

Zwei Museums-Standorte öffnen erst zu den Sommerferien

Für die jetzt geöffneten Häuser – inklusive des von Peter Behrens (1868 bis 1940) gestalteten Depots der Gutehoffnungshütte – gelten die allgemeinen Öffnungszeiten von dienstags bis sonntags täglich von 11 bis 17 Uhr, davon abweichend ist am Pfingstmontag ebenfalls in dieser Zeit geöffnet. Zur Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gehören Beschränkungen der Gästeanzahl, Leitsysteme für Museumsbesucher, Mundschutz in geschlossenen Räumen oder Einbahnstraßen-Führungen. Für alle Häuser gilt vorerst freier Eintritt.

Die derzeit noch geschlossenen Standorte des LVR-Industriemuseums Tuchfabrik Müller in Euskirchen und Kraftwerk Ermen & Engels in Engelskirchen öffnen zu den Sommerferien.