Appell: Kunden sollen Filialbesuche derzeit eher vermeiden

Oberhausen Zum Jahresbeginn gibt es öfter Warteschlangen vor Filialen. Die Sparkasse appelliert an die Kundschaft, den Telefonkontakt zu nutzen.

Zum Wochenauftakt haben sich vor vielen Filialen der Stadtsparkasse Oberhausen kleinere und größere Warteschlangen gebildet. Das ist bereits vielen Menschen aufgefallen - und das ist in Zeiten von Corona problematisch. Denn es gilt ja, Kontakte möglichst konsequent zu verringern. Deshalb appelliert die Sparkasse an ihre Kundschaft, in erster Linie das Servicecenter auf telefonischem Weg zu kontaktieren.

Denn: Bei den persönlichen Visiten der Kundinnen und Kunden in den Filialen würden häufig Anliegen vorgetragen, die auch bequem von zu Hause aus erledigt werden könnten, so die Sparkasse in einer aktuellen Mitteilung. „Wir bitten deshalb im Interesse der allgemeinen Gesundheit unsere Kundinnen und Kunden darum, das Servicecenter der Stadtsparkasse unter Tel. 0208 834-1450 als erste Anlaufstelle für ihre Anliegen zu nutzen", so Vorstand Oliver Mebus.

Noch Zeit im Jahresverlauf

Auch Zinsen und Umsätze auf dem Sparbuch müssten nicht zwingend in den ersten Januarwochen nachgetragen werden. Dafür habe man im Prinzip das ganze Jahr Zeit. Durch die Freischaltung von Konten für das Online-Banking hätten die Kundinnen und Kunden zudem ganzjährig die Möglichkeit, sich in Echtzeit einen Überblick über ihre Finanzen zu verschaffen.

Online-Banking schnell einzurichten

Sollte ein Konto noch nicht für das Online-Banking freigeschaltet worden sein, so sei auch dies über das Servicecenter der Sparkasse möglich, ebenso die Abwicklung von Girokonto- und Zahlungsverkehr, von Dispositions- und Konsumentenkrediten sowie von Wertpapieraufträgen (ohne Beratung).

Das Kundenservicecenter ist von montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr per Telefon oder Chat erreichbar. Das dortige Team wurde jetzt laut Sparkasse personell aufgestockt, um dem erhöhten Aufkommen gerecht zu werden.