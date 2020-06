Appell zum Kita-Start: Eltern müssen Spielregeln einhalten

Oberhausen. Am Montag startet in Oberhausen der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas und bei Tagesmüttern. Viele sind erleichtert, aber auch besorgt.

Wenn am kommenden Montag, 8. Juni, auch in den Oberhausener Kindergärten der eingeschränkte Regelbetrieb nach der monatelangen, Corona-bedingten Schließung startet, dann haben die rund 80 Einrichtungen zumindest genügend Schutzmaterial fürs Gesicht: Rund 50.000 Mund-Nase-Masken für Erzieherinnen und Erzieher konnte das Deutsche Rote Kreuz in dieser Woche in Düsseldorf abholen, gestellt vom NRW-Familienministerium. Ansonsten sind sowohl Träger, das pädagogische Personal als auch Eltern gespannt, was auf sie zukommt – trotz intensiver Vorbereitungen und genauer Vorgaben für den Kita-Alltag unter Pandemie-Bedingungen.

So ist zum Beispiel nicht klar, wie viele von den rund 7000 angemeldeten Kindern ab Montag die Betreuung wieder in Anspruch nehmen. Die Leitungen der Kitas der verschiedenen Träger (Awo, Kirchen, Löwenzahn etc.) hätten ihren Bedarf abgefragt, aber ein vollständiges Bild gebe es trotzdem nicht, sagt Oberhausens Familiendezernent Jürgen Schmidt mit Blick auf die 20 städtischen Kindertagesstätten. Manche Eltern zögerten vielleicht ihr Kind wieder in eine Kita zu schicken – aus Angst vor einer Ansteckung mit Corona. „Wir werden zwei, drei Tage nach dem Start am Montag mehr wissen.“

Personalbedarf in den Einrichtungen ist gedeckt

Generell gelte aber, dass die Einrichtungen startklar seien, „wir können den Personalbedarf abdecken“. Die Personalsituation ist allerdings je nach Standort und Träger sehr unterschiedlich, bei manchen Einrichtungen gebe es einen Ausfall von bis zu 38 Prozent – je nachdem, wie viele Mitarbeiter zur Risikogruppe zählen, „aber die Träger können intern Personal umschichten“.

Eingeschränkter Regelbetrieb – das bedeutet ein sowohl qualitativ als auch quantitativ reduziertes Betreuungsangebot unter Maßgabe des Infektionsschutzgesetzes. Die Betreuung orientiert sich an den bestehenden Betreuungsverträgen – jeweils verringert um zehn Stunden. Das heißt 15 statt 25 Stunden Betreuung, 25 statt 35 Stunden sowie 35 statt 45 Stunden.

Froh, überhaupt wieder ein Betreuungsangebot zu haben

Auf diese Einschränkungen reagierten Eltern ganz unterschiedlich, weiß Michaela Müller, Vorsitzende des Jugendamtselternbeirats. „Manche, die bisher keine Notbetreuung in Anspruch nehmen konnten, sind froh, dass sie jetzt überhaupt ein Angebot haben, andere müssen jetzt mit weniger auskommen.“ Grundsätzlich begrüßt das stadtweite Gremium aus Elternvertretern den Start des Regelbetriebs.

Eine Umfrage des JAEB, an der sich rund 850 Väter und Mütter beteiligten, hatte gezeigt: Die Familien fühlen sich zum Teil recht allein gelassen, fordern mehr Unterstützung und sorgten sich um die Entwicklung ihrer Kinder. So könnte das Angebot ab 8. Juni eine Entlastung darstellen.

Kita-Alltag mit Hygienevorschriften – das bedeutet, dass die einzelnen Gruppen keinen Kontakt untereinander haben dürfen. Eltern müssen sich deshalb an feste Bring- und Abholzeiten halten, „um Kontaktketten zu vermeiden“. Die Kinder dürfen auch nur bis vor die Tür gebracht werden. Dezernent Jürgen Schmidt appelliert: „Es ist wichtig, dass sich die Eltern an die Spielregeln halten“. Auch die bisherigen Randzeitenbetreuungen in Früh- und Spätdiensten können nicht in der gewohnten Form angeboten werden, da die Gruppen untereinander nicht gemischt werden dürften.

Notbetreuung ist stetig gewachsen Bisher konnten bestimmte Eltern die Notbetreuung in Anspruch nehmen, die Kriterien dafür wurden schrittweise seit der Schließung der Einrichtungen Mitte März erweitert (systemrelevanter Beruf, alleinerziehend und berufstätig etc.), so dass auch die Zahl der Kinder in der Notbetreuung von anfangs 164 in Kitas und 19 bei Tagesmüttern (20. März) auf zuletzt 2000 Kinder in Kitas und rund 400 in der Tagespflege stieg – obwohl längst nicht alle anspruchsberechtigten Eltern von dem Angebot Gebrauch machten. Auch in den Kindertagespflegestellen der Tagesmütter (886 Plätze) geht am 8. Juni wieder der Regelbetrieb los, auch hier mit den beschriebenen Einschränkungen.

Eindringliche Bitte um Verständnis

Abstand halten in der Kita, wenn die Ein- bis Sechsjährigen (fast) alle wieder da sind und sich nach wochenlanger Abwesenheit freudig auf ihre Erzieherinnen stürzen, sei nahezu unmöglich. „Darüber sind sich wohl alle Beschäftigten im Klaren“, meint Jürgen Schmidt. In eine Mitteilung bittet das Jugendamt alle Eltern „eindringlich um Verständnis“: „Die Einrichtungen sind erneut sehr gefordert und stehen aufgrund der hohen Erwartungen aller Familien enorm unter Druck“, aber Stadt und Träger seien zuversichtlich, die Situation meistern zu können. Allerdings werde „nicht jedem individuellen Bedarf entsprochen werden können“.