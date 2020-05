Asbestrisiko im Abfall: Verwirrung um alte Blumenkästen

Eine Leserin aus Oberhausen-Königshardt wollte bei der WBO nach eigenen Angaben asbestfreie Alt-Blumenkästen aus Eternit entsorgen – und stieß dabei auf einen aus ihrer Sicht wenig passgenauen Service. So schildert sie es jedenfalls in einer Mail an die Redaktion: Für die WBO sei erst einmal „Eternit = Asbest = Sondermüll“ gewesen, einer Nachbarin sei es ähnlich ergangen, bis die WBO dann doch eingelenkt habe.

Wir fragten bei WBO-Sprecher Jan Küppers nach, der darauf hinweist, dass die WBO erst immer zweifelsfrei klären müsse, dass es sich wirklich um asbestfreie Abfälle handele. Jan Küppers erläutert, dass entsprechende Produkte mit „NT“ (Neue Technologie), mit „AF“ (Asbestfreie Technologie) oder auch „C“ (clean) gekennzeichnet seien.

„Auf Kürzel an den Kästen hingewiesen“

Auf solche Kürzel an ihren Alt-Blumenkästen hatte die Leserin aus Königshardt bzw. ihr Ehemann nach eigenen Angaben allerdings am Service-Telefon der WBO ausdrücklich hingewiesen, ohne dass dies entsprechend am anderen Ende der Leitung anerkannt worden sei. Unsere Leserin vermutet sogar Geschäftemacherei der WBO, die die Blumenkästen lieber als kostenpflichtigen Sondermüll annehmen wolle, um Einnahmen zu erzielen.

Solche Unterstellungen weist Jan Küppers strikt zurück. Er unterstreicht: „Grundsätzlich ist eine kostenfreie Abgabe solcher Faserzemente als Bauschutt immer möglich gewesen, allerdings immer nur, wenn im Einzelfall die Asbestfreiheit nachgewiesen werden kann.“ Wenn es sich tatsächlich um asbestfreies Material handele und es zum Bauschutt zähle, könne es an der Gabelstraße abgegeben werden. Handele es sich um einen Schadstoff oder Asbest, sei der Wertstoffhof an der Buschhausener Straße der richtige Abgabeort.

„Kostenfrei angenommen!“

Unsere Leserin aus Königshardt sieht derweil für sich und ihre alten Blumenkästen einen Hoffnungsschimmer: „Die WBO-Stelle in Schmachtendorf hat jetzt die ersten Eternit-Blumenkästen unserer Nachbarin als normalen ,Bauschutt’ abgenommen – kostenfrei!“