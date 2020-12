Mitarbeiter des Oberhausener Ordnungsdienstes, hier bei einer Corona-Kontrolle in der Innenstadt am 25. Novemver 2020.

Ausgangssperre Ausgangssperre in Oberhausen: Verstöße auch an Weihnachten

Oberhausen Auch an den Weihnachtsfeiertagen haben sich manche Menschen nicht an die Ausgangssperre gehalten. Dabei hatte die Stadt die Regeln gelockert.

Auch an den Weihnachtstagen beziehungsweise in den Nächten waren Kräfte des Oberhausener Ordnungsdienstes in der Stadt unterwegs. Und obwohl die Stadt die über die Feiertage deutlich gelockert hatte, kam es erneut zu Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen.

34 dieser Verstöße meldet die Stadt. Gegen die Regelbrecher wurde Ordnungswidrigkeitenanzeige gestellt. Ihnen droht nun ein

Ausgangssperre in Oberhausen ab 21 Uhr

Die Ausgangssperre in Oberhausen tritt abends um 21 Uhr in Kraft und endet morgens um 5 Uhr. An den Feiertagen galt sie zwischen 0 und 5 Uhr. Für die Silvesternacht wird die Ausgangssperre noch einmal gelockert: Zwischen 2 und 5 Uhr am Morgen des 1. Januar 2021 darf in Oberhausen biemand ohne triftigen Grund aus dem Haus.

Mit der Ausgangssperre will die Stadt Oberhausen die Kontakte der Bürger weiter herunterfahren und so die Verbreitung des gefährlichen Coronavirus' stoppen. Sie gilt vorerst bis zum 10. Januar 2021.

