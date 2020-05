Auto-Konzerte starten am Centro Oberhausen mit diesen Stars

Oberhausen. Die König-Pilsener-Arena in Oberhausen beendet die freie Zeit ohne Konzerte. Wir erklären, was die Macher auf der Festival-Fläche planen.

Die Bühne in der König-Pilsener-Arena steht seit Wochen leer. Doch die Konzerthalle neben dem Centro Oberhausen wird die Zeit ohne Events nun beenden. Die große Außenfläche zwischen der Arena und dem Gasometer möchten die Macher künftig bespielen.

Voraussetzung dafür ist allerdings: ein fahrbarer Untersatz. Die König-Pilsener-Arena wird die Fläche nämlich nutzen, um die Besucher bei Auto-Arena-Konzerten zu beschallen. Auf klassische Konzert-Atmosphäre müssen die Fans zwar weiter warten. Aber immerhin können Musik-Liebhaber die Musiker nun aus ihren Autos heraus beklatschen.

„Beyond the Black“ und „Revolverheld“ starten

Dieses Konzept hat andernorts bereits funktioniert und soll nun auch in der Neuen Mitte Oberhausen die Zeit der Corona-Beschränkungen überbrücken. Die ersten Stars stehen bereits fest: Die Symphonic-Metal-Band „Beyond the Black“ (Freitag, 26. Juni, 21 Uhr) und die deutsche Rock-Gruppe „Revolverheld“ (Samstag, 27. Juni, 21 Uhr) treten auf. Auf der Außenfläche der Parkplätze P9 und P10 finden bis zu 750 Autos einen Platz.

Wie funktioniert das Konzert? „Es können je zwei Personen vorne und bis zu drei weitere Personen auf der Rückbank die Konzerte sehen. Von der großen Bühne wird der Sound über eine UKW-Frequenz direkt ins Auto der Besucher übertragen“, beschreibt die Arena das Prozedere. Auch zwei große LED-Leinwände soll es geben.

Ein Pkw-Ticket für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder (3 bis 12 Jahre) kostet bei „Beyond the Black“ 94,25 Euro plus zwei Euro Online-Buchungsgebühr. Ein Rücksitz-Ticket (ab 13 Jahren) kostet mit einem gültigen PKW-Ticket 27,30 Euro plus 2 Euro Online-Buchungsgebühr. Bei „Revolverheld“ muss man für das Pkw-Ticket 85 Euro plus Gebühren und das Rücksitz-Ticket 20 Euro plus Gebühren berappen.

Freifläche bekannt durch Festivals

Aufmerksame Konzert-Anhänger kennen die Freifläche hinter der König-Pilsener-Arena längst aus dem Festival-Kalender. Das Schlager-Festival „Oberhausen Olé“ mit Michael Wendler und Mia Julia lockt hier sonst alljährlich im Frühsommer bis zu 35.000 Fans an. Wegen der Corona-Auflagen kann die Sause in diesem Jahr nicht steigen.

Auch das Retro-Festival „Die 90er-live“ mit Ace of Base und Snap feierte bereits nimmermüde auf dem Schotter der weitläufigen Freifläche. Die Metal-Veteranen von Iron Maiden griffen vor sieben Jahren bei einem Open-Air-Solokonzert ebenfalls in die Saiten.

Neben der Feten-Nutzung wird die Freifläche sonst überwiegend für Parkplätze genutzt. Im Advent parken hier Hunderte Busse, die auswärtige Besucher zum nahe gelegenen Weihnachtsmarkt am Centro bringen.