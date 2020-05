Auto kracht auf der A 2 in Lkw: Mutter und Kind unverletzt

Oberhausen. Schwerer Unfall auf der A 2 in Oberhausen: Eine Mutter und ihr kleines Kind überstanden in Höhe Königshardt eine heftige Kollision unverletzt.

Diese beiden hatten riesiges Glück im Unglück: Eine Mutter und ihr kleines Kind überstanden am Dienstagmorgen einen schweren Unfall auf der A 2 in Oberhausen unverletzt!

Zu dem Geschehen auf der viel befahrenen Autobahn kam es gegen 9.55 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen-Königshardt in Fahrtrichtung Köln, wie die Autobahnpolizeiwache in Hünxe unserer Redaktion bestätigte. Eine 26-jährige Recklinghäuserin sei dort mit ihrem zwei- bis dreijährigen Kleinkind in ihrem Auto unterwegs gewesen. Ein Lkw-Fahrer habe staubedingt abbremsen müssen, daraufhin sei die 26-Jährige mit ihrem Wagen auf den mit Stahlstangen beladenen Laster gekracht.

Windschutzscheibe eingedrückt

Die Windschutzscheibe des Autos wurde dabei massiv eingedrückt, teils auch der vordere Bereich des Wagens. Mutter und Kind hatten riesiges Glück – und konnten ihr Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Autobahnpolizei nahm den Unfall vor Ort auf und leitete den Verkehr auf der Autobahn 2 in Richtung Köln für die Dauer der nötigen Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle vorbei.