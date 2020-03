Babcock-Insolvenzverwalter: Gute Preise bei Versteigerung

Oberhausen. Insolvenzverwalter ließ für „Babcock Production Solutions“ Hunderte mögliche Kaufinteressenten ansprechen – doch niemand wollte die Firma haben.

Die Betriebsräte und Beschäftigten der insolventen Oberhausener „Babcock Production Solutions AG“ haben sich während der Versteigerung von Maschinen auf dem Firmengelände an der Duisburger Straße enttäuscht über Insolvenzverwalter Dirk Hammes gezeigt.

Der Duisburger Rechtsanwalt beteuert dagegen auch am Tag nach Erscheinen der Versteigerungs-Reportage „Letzte Stücke von Babcock unterm Hammer“ mit den Stimmen der Beschäftigten, was er alles für die Rettung des Unternehmens getan hat. Er habe die verbliebenen Maschinen und Werkzeuge auf keinen Fall unter Wert verkaufen lassen – im Gegenteil: „Wenn behauptet wird, das Sachanlagevermögen werde ,verramscht’, so ist dies unwahr. Tatsache ist, dass die erzielten Verwertungserlöse schon im laufenden Verwertungsvorgang um mehr als 50 Prozent über den Anschaffungswerten liegen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Hammes.

Setzte sich nach eigenen Angaben intensiv für die Fortführung der insolventen Oberhausener Firma „Babcock Production Solutions“ ein – doch ein Käufer ließ sich trotz großer Anstrengungen nicht finden: Der Duisburger Insolvenzverwalter Dirk Hammes. Foto: Elke Muehlhoff / hammes. Insolvenzverwalter GbR

Er habe gleich zu Beginn des Insolvenzverfahrens die Umsetzung aller Maßnahmen für eine Betriebsfortführung eingeleitet und die Arbeitsentgelte der Mitarbeiter sichergestellt. Ursache für die Insolvenz seien eine anhaltende Verlustsituation sowie die fehlende weitere Finanzierungsbereitschaft des Gesellschafters gewesen. „National und international wurde mit einer spezialisierten Unternehmensberatung nach einem Käufer gesucht. Es wurden mehrere hundert potenzielle Interessenten angesprochen. Es lag aber lediglich ein Angebot über den Kauf verschiedener Maschinen vor. Eine Fortführung oder ein Verkauf der Babcock Production Solutions AG waren aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht möglich“, schreibt Hammes. Folglich habe der vorläufige Gläubigerausschuss der Betriebseinstellung am 16. Januar 2020 einstimmig – also auch mit der Stimme der IG Metall – zugestimmt.

Im Gegensatz zu den Aussagen der Beschäftigten seien die Kündigungen persönlich vom Produktionsleiter in Vier-Augen-Gesprächen an jeden Arbeitnehmer übergeben worden. Bei der Versteigerung der vorhandenen Wertgegenstände habe der beauftragte Versteigerungsspezialist, die Venta Industrieversteigerungen GmbH, viele Biet-Interessenten geworben. „Es wurde auch telefonisches Mitbieten erlaubt. Es gab täglich 150 Registrierungen. Insgesamt wurden 5000 E-Mails verschickt und zahlreiche Anzeigen für die Gewinnung von Bietern geschaltet. Bei öffentlichen Versteigerungen bildet sich bei größtmöglicher Transparenz ein den aktuellen Verhältnissen entsprechender Marktpreis.“