Basamentwerke Böcke: Oberhausener Steine für die Republik

Die Oberhausener Basamentwerke Böcke feiern in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Vom Coronavirus lässt sich das mittelständische Unternehmen nicht die Agenda diktieren, dafür ist auch genug zu tun. Schließlich will inzwischen die ganze Republik mit Steinen aus der Sterkrader Weiherheide beliefert werden.

Im Pavillon direkt neben dem Hauptgebäude an der Von-Trotha-Straße herrscht Betrieb. „Hier bauen wir Phase zwei“, sagt Oliver Nuth, deutet in den großen Raum – und meint damit keine Raketentestanlage, sondern den neuen Teil der Indoor-Ausstellung. Die entsteht gerade inklusive Böckscher Bushaltestelle, während nebenan schon die fertige „Phase eins“ auf Kunden wartet.

Basamentwerke Böcke haben über 5000 Artikel im Sortiment

Zu den Kunden gehören seit genau einem Jahrhundert die Kommunen des Ruhrgebiets, die sich in den Basamentwerken mit Bord-, Pflaster- und Randsteinen eindecken. Betontourismus nennt Oliver Nuth das lachend, während er die 130 der über 5000 Artikel im Sortiment präsentiert. Genoppt und gerillt, rau und glatt warten die Steine darauf, ausgewählt zu werden – was in den letzten Jahren immer häufiger vorkommt.

Denn von den Privatkunden, die hinter dem Hauptgebäude eine weitere Outdoor-Ausstellung mit allerlei Gestaltungsideen für den heimischen Garten vorfinden, hat sich das Geschäft längst hin zu den Kommunen und Baustoffhändlern verlagert. Wer also in Duisburg, Essen oder Oberhausen über einen frisch gepflasterten Bürgersteig aus den Bestandteilen Zement, Kies und Sand geht, kann davon ausgehen: Böcke war am Ball.

Stellung im Ruhrgebiet in 100 Jahren erarbeitet

Ihre Stellung als Ansprechpartner des Ruhrgebiets hat sich das inhabergeführte Unternehmen – Thomas Böcke verkörpert die vierte Generation der Familie – in hundert Jahren hart erarbeitet. Nach Ansicht der Unternehmensführung sind die Zutaten für dieses Erfolgsrezept: eine breite und komplexe Produktpalette auch für besondere Wünsche der Kunden, viele Kontakten und die Bereitschaft, sich weiter zu entwickeln.

Blick in die Vergangenheit: ein Mustergarten der Basamentwerke Böcke in Oberhausen aus den 70er- bis 80er-Jahren. Foto: Basamentwerke Böcke

Diese Zutaten haben die Basamentwerke Böcke inzwischen vom regionalen auf den nationalen Markt geführt. Das Stichwort lautet taktile Leitsystem, gemeint sind unter anderem Bodenplatten mit Musterungen wie Noppen oder Rillen. „Wir bauen unser Angebot für Blindenleitsysteme aus. Das können wir richtig gut und es gibt einen Investitionsstau von Jahrzehnten“, weiß Oliver Nuth.

Oliver Nuth: Coronavirus wirft Böcke nicht aus der Bahn

Dem Oberhausener, der sein Handwerk bei Böcke als Azubi lernte und seit 2019 als Geschäftsführer den Vertrieb fördert, wird deshalb nicht bange, wenn es um die aktuelle Corona-Pandemie geht. Natürlich habe man sich das Jubiläum anders vorgestellt, sagt Oliver Nuth, aber Einschränkungen in der Produktion würden die Basamentwerke nicht in Schwierigkeiten bringen.

Info Grundstein für Hauptwerk 1968 gelegt Die Basamentwerke Böcke haben ihre Wurzeln in Duisburg-Hamborn, August Böcke gründete das Unternehmen 1920 als Zementwarenfabrik Aug. Böcke KG. 1968 legten die Böckes den Grundstein für ihr neues Hauptwerk in Oberhausen, das bereits ein Jahr später produzierte und 1971 endgültig fertig gestellt wurde. Heute ist auf dem 100.000 Quadratmeter großen Gelände in Sterkrade die Verwaltung angesiedelt, knapp 80 der 150 Beschäftigten arbeiten im Schatten der beiden Zementsilos. Weitere Standorte in NRW sind Troisdorf-Spich, Herdecke sowie das Lager in Leverkusen.

„In den 80ern und 90ern stand die Produktion auch mal Monate still. Jeder Schnee wirft die Planungen über den Haufen, bei jedem längeren Regen saufen die Baustellen ab – mit Folgen für uns“, erläutert der Geschäftsführer. Am Ende wird aber immer weiter gebaut. Bis dahin sei Flexibilität der Schlüssel, meint Nuth, weshalb die 150 Mitarbeiter an vier Standorten kurzarbeit-erprobt seien.

Basamentwerke gehen gesund ins nächste Jahrhundert

Über Zahlen generell möchte Oliver Nuth nicht sprechen, aber beim Besuch in Sterkrade machen die Chefs deutlich: Das Unternehmen startet ziemlich gesund und mit viel Elan in das neue Jahrhundert Firmengeschichte. Der Geschäftsführer kommentiert: „Man wird nicht 100 Jahre alt, ohne ein paar Wochen Krise zu überstehen.“