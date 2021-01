BMW-Fahrer flüchtet nach einer nächtlichen Kollision

Oberhausen Mitten in der Nacht kommt es an der Dieselstraße/Alstadener Straße zum Unfall. Ein BMW-Fahrer flüchtet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen einer Unfallflucht, zu der es am vorigen Wochenende gekommen ist.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

In der Zeit von Samstag, 16. Januar, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 17. Januar, 1.05 Uhr wurde einem BMW-Fahrer an der Dieselstraße / Alstadener Straße die zu dieser Zeit dort schneeglatte Alstadener Straße zum Verhängnis. Beim Abbiegen in die Dieselstraße rutschte der BMW laut Polizeibericht in einen geparkten Renault Twingo und schob ihn in einen ebenfalls geparkten Kia Sportage.

Unfallspuren untersucht

Die Polizei berichtet: "Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher." Die Untersuchung der Unfallspuren habe dann ergeben, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen 5er-BMW E60/E61, Baujahr vermutlich 2003-2010, handeln muss. Der Wagen sei vorne rechts beschädigt.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats fragen:

Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher (BMW) geben?

Wer kennt den Abstellort des flüchtigen schwarzen 5er-BMW?

Wer hat Hinweise auf das Kennzeichen des Flüchtigen?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0208 8260 oder als Mail an die Adresse Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.