Oberhausen. Bereits zum siebten Mal singt die Bretonin am 27. Januar in der Buschhausener Lutherkirche ihre zündende Melange aus Folklore und Popsongs.

Bretonische Liedermacherin Gwennyn erneut in Oberhausen

Seit sechs Jahren bereits gastiert die Singer-Songwriterin Gwennyn aus der Bretagne mit ihrer Band immer wieder gerne in der Lutherkirche Buschhausen, Thüringer Straße 21 – so auch am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr. Dann wird Gwennyn Louarn bekannte, aber auch neue Lieder präsentieren.

Immer „tres chic“: die 45-jährige Gwennyn Louarn aus Rennes, der Hauptstadt der Bretagne. Foto: Gwennyn

Elf Jahre ist sie nun schon auf den Bühnen der Welt unterwegs und im Rahmen ihrer aktuellen Deutschland-Tour zum „Best of“-Album nun auch in Oberhausen. Es ist übrigens das einzige Konzert in unserer Region – wie Pfarrer und Gastgeber Andreas Odlozinski stolz vermerkt. Das Konzert der bekennenden Bretonin verspricht laut Tourwerbung „unvergessliche Begegnungen, atemberaubendes Lächeln, außergewöhnliche Bühnen-Outfits und eine bretonische Seele, die eine Brücke bildet zum weiten Horizont“.

Keltische Tradition trifft Rock- und Pop-Klänge

Zum Glück klingt Gwennyn nicht gar so sehr nach „New Age“ wie ihr PR-Gesäusel. Begleitet wird die Sängerin, die nun schon zum siebten Mal in Buschhausen gastiert, in bretonischer, französischer und englischer Sprache singt und ihr Publikum stets zu begeistern wusste, von überaus professionellen Musikern wie Parice Marzin (Gitarrist und künstlerischer Leiter), David Pasquet an der Bombarde (einem traditionell-bretonischen, der Oboe ähnlichen Blasinstrument), Kevin Camus an Dudelsack und irischer Flöte, Bassist Manu Leroy und Schlagzeuger Yvon Molard.

Gwennyns Persönlichkeit und eine lebhafte, wandlungsfähige Stimme geben ihrer Musik in der stilistischen Nähe zu „Clannad“ etwas Besonderes: eine moderne Fusion von keltischer Tradition, Weltmusik-Einflüssen und aktuellen Elektro-, Rock und Pop-Klängen.

Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Vorbestellungen unter gemeindebuero@emmaus-ob.de.