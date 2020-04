Brost-Projekt „Ruhrgebiet besser machen“ redet per Video

Oberhausen. Jetzt anmelden: Die Brost-Stiftung verlegt ihr Mitmach-Projekt „Ruhrgebiet besser machen“ nun ganz ins Internet und bietet Video-Diskussionen an.

Trotz aller Corona-Einschränkungen geht das große Mitmach-Projekt der Brost-Stiftung in die nächste Runde – per Video-Schaltung übers Internet.

Nach elf Kneipengesprächen in verschiedenen Oberhausener Stadtteilen und mit der Projekt-Internetseite ruhrgebietbessermachen.de hat die Brost-Stiftung nach eigenen Angaben rund 300 Ideen von Einwohnern der Stadt gesammelt. Sie sollten nun eigentlich auf Bürger-Versammlungen, „Ideenwerkstatt“ genannt, vor Ort mit Fachleuten diskutiert und auf ihren konkreten Nutzen hin abgeklopft und weiterentwickelt werden.

Ideenwerkstätten der Brost-Stiftung durch Corona erst einmal abgesagt

Durch die Corana-Pandemie musste die Stiftung diese Veranstaltungen zwar absagen, doch sollen die 300 Ideen nun per kostenlosen Webinaren diskutiert werden – ab Ende April. Denn die Brost-Stiftung möchte die Ideen der Oberhausener nicht so lange schlummern lassen, bis die Krise vorbei ist.

„Die große Teilnahme am Projekt zeigt, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Stadt wirklich voranbringen möchten. Diese Begeisterung für die eigene Stadt möchte die Brost-Stiftung trotz der Corona-Krise weiter unterstützen und die vielen Ideen in der Öffentlichkeit präsent halten“, schreibt die in Essen sitzende Stiftung. Mit den Webinaren könnte man die Ideen trotz des weitgehenden Kontaktverbots mit Nachbarn und anderen interessierten Bürgern austauschen.

Über 300 Ideen, Oberhausen zu verbessern, kamen bei den elf Oberhausener Kneipengesprächen der Brost-Stiftung zusammen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

In Oberhausen bietet die Stiftung insgesamt sechs Webinare an – jeweils von 18 bis 19 Uhr mit bis zu 15 Teilnehmern. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Webinare greifen die Themen auf, die den Menschen am wichtigsten waren. Erstmals sind auch Fachleute der Stadt dabei. Für die Webinare muss man sich auf der Projekt-Internetseite digital.ruhrgebietbessermachen.de anmelden. Die ursprünglichen Ideenwerkstatt-Treffen sollen möglicherweise nachgeholt werden, wenn Corona-Schutzmaßnahmen entsprechend gelockert werden.

Folgende Webinar-Termine stehen fest: Ausbau und Mobilität durch den öffentlichen Nahverkehr in Oberhausen am Montag, 27. April 2020; ein grünes und gepflegtes Oberhausen am Montag, 4. Mai 2020; eine attraktive und lebendige Innenstadt am Montag, 11. Mai 2020; Nachbarschaftszentren und mehr Begegnungsorte am Montag, 18. Mai 2020; der Ausbau der Freizeit-, Sport- und Kulturangebote am Dienstag, 26. Mai 2020 sowie die (Neu-)Aufteilung der Verkehrsflächen (Straßen, Radwege und Ampeln) am Mittwoch, 3. Juni 2020.