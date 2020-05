Brutale Vergewaltigung am Kanal nach 13 Jahren vor Gericht

Todesangst musste eine junge Frau am Abend des 2. April 2007 durchleiden. Am Leinpfad des Rhein-Herne-Kanals in Oberhausen-Lirich wurde sie von einem Sexualtäter gepackt, in ein Gebüsch gezogen und vergewaltigt. 13 Jahre später steht nun ein in Oberhausen geborener 34-jähriger Mann für die Tat vor dem Landgericht Duisburg.

Die Anklage wirft ihm besonders schwere sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll sich der Geschädigten in der Nähe der Ruhrorter Straße von hinten genähert, ihr Mund und Augen zugehalten und sie zu Boden gebracht haben. Mit einem Messer soll er der 18-Jährigen das T-Shirt aufgeschnitten und sie völlig entkleidet haben.

Junge Frau konnte flüchten

„Halt still, sonst schlitze ich dir die Kehle auf“, soll der Mann gedroht haben, bevor er sich an der 18-Jährigen in brutalen und schmerzhaften Varianten verging. Als er der jungen Frau einen Ledergürtel um den Hals schlang, konnte die sich befreien und flüchten.

Bei der Identität des Täters tappten die Ermittler lange Zeit im Dunkel. Der Fall blieb mehr als 12 Jahre lang unaufgeklärt. Dann wurde im Zusammenhang mit anderen Ermittlungen eine DNA-Probe des Angeklagten analysiert. Das System meldete überraschend eine Übereinstimmung mit dem Erbgut, das in den Spuren des Tatmessers 2007 gefunden worden war.

Noch zwei Verhandlungstage

Beim Prozessbeginn verkündete der Verteidiger, dass sein Mandant zunächst keine Einlassung zur Sache abgeben werde. „Ich kann ihm dazu nicht guten Gewissens raten“, so der Anwalt. Denn die Beweislage sei durchaus unübersichtlich. So scheint es, als sei die damals am Tatort sicher gestellte Tatwaffe verschwunden. Die Oberhausener Polizei wird sich die Frage gefallen lassen müssen, wo das Beweisstück geblieben ist, die Justiz steht allerdings möglicherweise vor einem unüberwindbaren Problem. Für das Verfahren sind bis Ende kommender Woche noch zwei weitere Verhandlungstage vorgesehen.