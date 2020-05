Bund gibt 250.000 Euro für die Burg Vondern in Oberhausen

Ein warmer Geldsegen für die Burg Vondern aus Berlin: Der Bund spendiert 250.000 Euro. Diese topaktuelle Nachricht erreichte nun Oberhausen.

Am Mittwoch befasste sich der Haushaltsausschusses des Bundestages mit dem altehrwürdigen Oberhausener Gemäuer. Wie danach von Patricia Lips (CDU) und der Oberhausener CDU-Bundestagabgeordneten Marie-Luise Dött per Pressemitteilung zu erfahren war, hat sich der Haushaltsausschuss mehrheitlich für einen Zuschuss der Restaurierungsmaßnahmen auf Burg Vondern in Höhe von 250.000 Euro entschieden. „Das ist ein guter Tag für Oberhausen und das Vereinsleben im Förderkreises Burg Vondern in dieser schwierigen Corona-Krisenzeit“, sagt Marie-Luise Dött.

Ein kulturhistorisches Denkmal

Patricia Lips ist Mitglied der CDU/CSU-Fraktion im wichtigen Haushaltsausschuss des Bundestages. Sie habe im Vorfeld die Sondierungsgespräche in Sachen Burg Vondern verantwortlich mit Marie-Luise Dött geführt, berichtet die Union in der aktuellen Mitteilung. Somit erreiche den Förderkreis der Burg Vondern nun „diese erneute erfolgreiche Zuschuss-Nachricht aus erster Hand“, wie es heißt.

Mit dem grünen Licht für den Zuschuss zur Sanierung des Eingangsbereiches des Herrenhauses der Burg Vondern erkenne der Bund die Bedeutung dieses kulturhistorischen Denkmals im Ruhrgebiet ausdrücklich an, unterstreicht die Union.

Intensive Bemühungen von Erfolg gekrönt

Grund zur Freude: Walter Paßgang, Burgherr in Vondern. Foto: Gerd Wallhorn / FFS

In einer ersten Reaktion zeigt sich der Vorstand des Förderkreises Burg Vondern hoch erfreut. Walter Paßgang, Vorsitzender des Förderkreises: „Über zwei Jahre haben wir mit Stadt, Land, Bund und den Fachleuten des Denkmalschutzes verhandelt.“ Dabei habe es einen regen schriftlichen Austausch zwischen dem Förderkreis der Burg, den Oberhausener Bundestagsabgeordneten, dem Denkmalschutz, der städtischen Immobilienverwaltung, der OGM und insbesondere der Stabsstelle des Oberbürgermeisters, einschließlich des Beigeordneten Michael Jehn, gegeben. Allen Beteiligten gelte jetzt der große Dank des Förderkreises. Nun heiße es, im Zusammenarbeit mit Oberhausener und Essener Fachfirmen die Restaurierung an der Burg zu vollenden.

So sollen zum Beispiel die Wappenbilder an der Vorburg und am Herrenhaus künftig besser zur Geltung kommen. Über diese Wappen als damalige „Türschilder der Eigentümer“ könne man deutlicher als bisher auf die facettenreiche Geschichte der Burganlage aufmerksam machen. Entscheidend sei, dass mit der fachgerechten Restaurierung nun quasi nicht auf halbem Weg Schluss gemacht werden müsse.

Große Bekanntheit

Eine Historie bis ins Hochmittelalter Burg Vondern ist wohl Oberhausens geschichtsträchtigstes Gemäuer: Die Burg diente einst als adeliger sowie ländlicher Wohnsitz der Herren von Vonderen, deren Geschlecht mit Gerhard von Vonderen erstmalig 1266 urkundlich erwähnt wird. Von einem „Haus Vondern“ ist dann erstmals anno 1401 im Zuge einer Erbteilung Dietrichs von Vonderen die Rede.

Die Burg Vondern an der Arminstraße gilt mit ihren großen Publikumsveranstaltungen wie dem Ritterfest und den schottischen Hochlandspielen (Highland Games) als ein Magnet für Ausflügler und Familien im westlichen Ruhrgebiet. Zugleich liegt sie mitten im Radwegenetz des Reviers und genießt auch wegen der regelmäßigen Kultur- und Konzertveranstaltungen große Bekanntheit. Nach dem Corona-Stillstand und den nun gesicherten Restaurierungen wollen die Burg-Freunde schnellstmöglich wieder durchstarten.