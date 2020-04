Centro: Corona verwandelt Großgeschäfte in Tante-Emma-Läden

Immer mehr Shops öffnen im Centro Oberhausen wieder ihre Türen. Seit Montag haben sich auch einige Großgeschäfte zurückgemeldet, allerdings müssen sie ihr Verkaufskonzept massiv umstellen. Die Fläche wird momentan auf 800 Quadratmeter reduziert.

Am späten Mittwochmittag herrscht, wie an den Tagen zuvor, in den Shopping-Gängen nur mäßig Betrieb. Die großen Kaufhäuser Kaufhof und Sinn haben geöffnet. Allerdings nicht auf beiden Ebenen: Kaufhof öffnet den Eingang im Erdgeschoss, Sinn dafür in der ersten Etage. Mitarbeiter warten an der Tür, die Anzahl der zeitgleich eintretenden Besucher ist begrenzt.

Desinfizieren und Einkaufskörbe sind Pflicht

Auch der Elektronik-Anbieter Saturn hat geöffnet. Hier wartet ein Sicherheitsmitarbeiter schon an der Tür. Bevor es in den Laden geht, müssen sich die Kunden an einer Pumpflasche die Hände desinfizieren. Auch ein Einkaufskorb muss mitgenommen werden. Die untere Verkaufsebene ist stark verkleinert. Körbe mit Speicherkarten und Batterien verhindern in manchen Gängen das Weiterkommen. Auch Absperrband kommt zum Einsatz.

Wer hat geöffnet, wer nicht: Der Info-Schalter im Centro. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„Suchen Sie etwas?“, fragt ein Mitarbeiter – und das häufiger. Bei Produkten, die hinter der Absperrung stehen, springt das Personal als Bote ein. Ein ungewohntes Bild sieht man darum an den Rolltreppen zum Obergeschoss. Diese sind mit einer breiten Theke komplett abgesperrt. Dahinter: Service-Mitarbeiter, die Produkte an die Theke holen. Das Verkaufsverfahren erinnert an die alte Zeit der Tante-Emma-Läden – nur ohne Tante Emma.

Centro: Großgeschäfte öffnen nur einen Eingang

So fährt das Personal auf der Rolltreppe auf und ab. Die Beratung setzt ein, bevor der Kunde sich das Gerät im Karton anschauen kann. Für Stöberfreunde wirkt das ungewohnt – denn schauen und vergleichen ist nun oft nur mit Hilfe möglich.

In der Shopping-Mall werden die noch geschlossenen Läden seltener. Aber auch bekannte Namen haben noch nicht wiedereröffnet. TK Maxx hat noch zu. Der Apple Store ist erleuchtet, aber geschlossen. Der Modemarkt Hollister hat dagegen wieder hochgefahren, ebenso H&M – zumindest teilweise.

Zara lässt den Eingang in der oberen Ebene geschlossen und öffnet im Erdgeschoss. Die Bekleidungskette C&A hat den Verkauf im Centro am Mittwoch noch nicht wieder aufgenommen, aber Plakate im Schaufenster deutet darauf hin, dass sich das bald ändern soll. „Wir bereiten uns vor…“

Centro: McDonalds und Five Guys zögern noch

In der Coca-Cola-Oase haben längst noch nicht alle Imbisse ihre Kochplatten und Fritteusen wieder angeworfen. Bei den Großanbietern McDonalds und Five Guys bleibt die Küche kalt. Auch Pizza Hut und Nordsee sind noch nicht zum Bruzzelbetrieb zurückgekehrt. Alle Speisen dürfen weiterhin ausschließlich mitgenommen werden.

Und die Maskenpflicht? Zwar schieben sich in den Verbindungsgängen der Mall Personen ab und zu den Mundschutz zum Telefonieren herunter, aber Kunden, die ganz auf die verpflichtende Bedeckung von Mund und Nase verzichtet, sieht man nicht.