Centro: Diese Restaurants öffnen auf der Promenade wieder

Oberhausen. Die Centro-Promenade fährt in Oberhausen wieder hoch. Doch nicht alle Restaurants starten am Montag ihren Küchenbetrieb – eine Übersicht.

Restaurants dürfen ab dem 11. Mai wieder öffnen – mit strengen Auflagen. Nach dem Corona-Lockdown fährt auch die Centro-Promenade in Oberhausen wieder hoch. Die Restaurants auf der Schlemmermeile beginnen in ihren Küchen allerdings nicht gleichzeitig.

So sollen am Montag zunächst drei Restaurants den Anfang machen. Darunter befindet sich die italienische Küche im „Teatro“. Das spanische Speisekonzept von „Don Carlos“ in der Promenaden-Mitte ist ebenfalls dabei. Außerdem sollen ab Montag die griechischen Gerichte aus dem „Neon“ wieder serviert werden.

Three Sixty, König und Alex sind dabei

Ebenfalls bestätigt ist, dass einen Tag später – also am Dienstag – das „Pfannkuchenhaus“ mit seinen Teiggerichten und das auf deftige Speisen und bayrische Biere spezialisierte „Franziskaner“ nachziehen wollen. Damit öffnen am Dienstag an der Centro-Promenade mindestens fünf Restaurants.

Die Szene-Lokale folgen dann einen weiteren Tag später. Das im amerikanischen Stil gestaltete „Three Sixty“ an den Rolltreppen zum Centro-Eingang neben dem Textilhaus „Sinn Leffers“ möchte dann öffnen. Ebenso die System-Gastronomie der Lokalkette „Alex“ am Luise-Albertz-Platz vor dem Cinestar-Kino. Als dritte Lokalität reiht sich das „König“ bei den bisher bekannten Wiederkehrern ein.

Brauhaus-Insolvenz sorgt für Aufsehen

Am Freitag hatte die Nachricht über die Insolvenz des Brauhauses „Zeche Jacobi“ (wir berichteten) für Aufsehen gesorgt. Der Betreiber der „Ärwins Brauhaus GmbH“ kann das freistehende Gebäude zwischen dem Gelände des ehemaligen Centro-Parks und der Centro-Promenade nicht weiter bespielen. Er begründet das Aus vor allem mit den fehlenden Einnahmen während der Corona-Krise.

Im Centro selbst und dem Food-Court „Coca-Cola-Oase“ waren bereits die meisten Geschäfte und Theken-Imbisse nach dem Lockdown wieder zurückgekehrt. Für die Shops gilt eine Obergrenze an Kunden, die gleichzeitig den Laden betreten dürfen. Auch die Öffnungszeiten können noch variieren.