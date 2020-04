Centro: Oase öffnet teilweise Imbisse – mit strengen Regeln

Das Oberhausener Centro öffnet seit Montag einen Teil seiner Geschäfte, die weniger als 800 Quadratmeter groß sind. Imbisse und Gastronomie in der Schlemmermeile Coca-Cola-Oase fehlten bei der Rückkehr allerdings – das hat sich mittlerweile geändert.

Einige Kochzeilen in der Oase haben ihren Betrieb wieder aufgenommen. Dazu zählen momentan der Eisanbieter Mövenpick, der Sandwich-Imbiss Subway, die orientalische Küche von Chutney, die Fast-Food-Kette KFC, der italienische Speiseanbieter La Concha, der asiatische Imbiss Haiky, die Hühnchenbude Mr. Chicken und der Waffelbäcker Wonderwaffel.

Damit ist derzeit nur ein stark reduziertes Angebot vorhanden – beliebte Buden wie McDonalds, Pizza Hut und Five Guys fehlen.

Speisen dürfen nur mitgenommen werden

Für den Verzehrbetrieb gelten außerdem strenge Regeln. Alle Steh- und Sitzplätze in der Coca-Cola-Oase bleiben weiterhin abgesperrt. Die Gerichte dürfen ausschließlich für den Außer-Haus-Verkauf angeboten werden. „Die Speisen werden verpackt. Die Pizzen stecken im Karton und die Nudeln in einem verschlossenen Behälter. Diese nimmt der Kunde dann mit nach Hause“, sagt Centro-Manager Marcus Remark.

Bislang habe es, so der Centro-Chef, keine Probleme gegeben. Trotzdem achte das Sicherheitspersonal schon genau darauf, dass keine Speisen unachtsam im Einkaufszentrum konsumiert werden. Soll heißen: Mit der gerade gekauften Waffel schlemmend durch die Mall zu laufen, ist nicht gestattet. „Dann müssen wir eingreifen.“

Italienischer Imbiss öffnet am Eingang zur Trasse

Auch der sich auf mediterrane Speisen spezialisierte Imbiss Trattoria bieten für den „To go“-Verkauf seine Pizzen an. Dieses Ladenlokal befindet sich allerdings nicht in der Coca-Cola-Oase, sondern am Eingang zum Platz der Guten Hoffnung – also neben der Bus- und Bahnhaltestelle und der König-Pilsener-Arena.

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie gilt weiterhin das Kontaktverbot. Besuchergruppen dürfen sich im Centro nicht zum Shoppen treffen. Auf die Abstandsregeln wird gesondert hingewiesen. Und es gibt Einlass- und Hygienevorkehrungen. Ab Montag besteht beim Einkaufen zudem die Maskenpflicht.