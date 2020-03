Centro Oberhausen: Corona verhindert Start der Schlümpfe

Oberhausen Die Premiere der Erlebnisausstellung "Das Schlumpf Abenteuer" am 4. April im Centro wird verschoben. Der Ticketumtausch ist problemlos möglich.

Fans der Schlümpfe werden auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Nach der ersten Verschiebung des Schlumpf Abenteuers im Centro Ende Februar auf den 4. April ist auch dieser Termin nicht zu halten, diesmal macht das Coronavirus allen Fans einen Strich durch die Rechnung. Ein neues Startdatum folgt, bisher gekaufte Tickets können umgetauscht oder in Gutscheine umgewandelt werden.

Die Auflagen der Landesregierung und die Empfehlungen der Gesundheitsexperten hätten zu der Entscheidung geführt, die Eröffnung der Expohalle zu verschieben, erklärt Expohallen-Geschäftsführer Andreas Waschk am Dienstagnachmittag. So folgt auf die erste Verschiebung im Februar wegen Lieferengpässen jetzt die zweite schlechte Nachricht im Zuge der Corona-Pandemie.

Kartenumtausch ist problemlos möglich

Ein neuer Termin für die interaktive Erlebnisausstellung in den Räumen der ehemaligen Diskothek Adiamo werde der Betreiber in Kürze bekannt geben, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bereits gekaufte Karten können in Gutscheine für einen neuen Besuch in Zukunft umgewandelt werden, auch der Umtausch ist möglich - der Kundenservice von Ticketmaster nimmt in den kommenden Tagen Kontakt auf. Der Service ist außerdem unter 030 40818824 erreichbar.

Weitere Nachrichten aus Oberhausen finden Sie hier.