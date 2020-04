Centro Oberhausen: Shops geöffnet – so verläuft der Start

Morgens, 11 Uhr am Centro Oberhausen. Die Straßenbahn 112, die gerade an der Haltestelle „Neue Mitte“ piepend die Türen öffnet, hat schon betriebsamere Tage erlebt. Zwei Personen steigen aus. Ein junger Mann mit Papier-Einkaufstüte und zwei ältere Frauen warten auf dem Haltestellensteig auf einfahrende Busse. Wenig, im Vergleich zu sonst. Seit einer Stunde dürfen im großen Einkaufszentrum an diesem Montag die Ladenlokale bis 800 Quadratmeter wieder öffnen.

An den Eingangstüren kratzen sie um 10 Uhr aber nicht gerade. Rund 60 Shops starten nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen für den Handel wieder, im Laufe der Woche sollen weitere folgen. In einem Jeansgeschäft packen die Mitarbeiter noch Kisten aus und sortieren Klamotten in die Regale. Andere Shop-Mitarbeiter fahren mit Wägelchen durch die Gänge. An betriebsamen Shopping-Tagen wäre das ein nerviges Stop-and-go-Verfahren. Jetzt rollt alles flüssig – gerade ist kaum etwas los!

Zählmarken an den Eingängen

Auffällig! Wer kommt, der trägt häufig einen Mundschutz. Selbst genäht aus gemusterten Stoffen oder als Einweg-Mund-Nase-Maske. Die Hälfte der Stöbernden bedeckt teilweise die Gesichter. „Alle Centro-Management-Mitarbeiter tragen Masken“, wie Chef Marcus Remark erklärt.

Centro-Manager Marcus Remark mit Mundschutz. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Ansonsten ist viel Security unterwegs. An allen Eingängen stehen sie mit Warnwesten. Logisch, es gilt weiter das Kontaktverbot. „Wir achten schon am Eingang darauf, dass keine Gruppen die Mall betreten. Wenn sich welche in den Gängen bilden, werden sie aufgelöst.“ Eine Zählmarke an der Tür erfasse jeden Besucher. Pro zehn Quadratmeter darf sich ein Kunde befinden. „Dies gilt für jeden einzelnen Shop und die Gänge“, sagt Remark.

Dass die Mall nun schon wieder öffnet hatte auch scharfe Kritik ausgelöst. So nannte der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Zimkeit die Wiedereröffnung „absolut unverantwortlich“ – und griff NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an. Sein Vorwurf: Es sei illusorisch, zu glauben, die Hygiene- und Abstandsregeln könnten vor und innerhalb der Mall lückenlos durchgesetzt werden.

Ordnungsamt kontrolliert die Shops

An parteipolitischen Auseinandersetzungen wolle sich Remark nicht beteiligen. Er verweist auf den Erlass der Landesregierung. „Da unsere Mieter das Recht haben zu öffnen, ist es unsere Pflicht zu öffnen.“ Remark rechne damit, dass die Besucher Verantwortungsbewusst mit der Situation umgingen.

Trotzdem sind schon früh Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs – sie schauen in die Shops. Dort spalten oft Raumtrenner die Eingangstüren in Ein- und Ausgang auf. Ansonsten: Plexiglas an Kassen, Desinfektionsmittel und Hinweisbutton auf die Abstandsregeln, die vielfach auch auf dem Fußboden kleben.

Zu tun hat das umher laufende Sicherheitspersonal am Montagvormittag wenig. „Wir wollen kurz nach einem Geschenk schauen und dann geht‘s zurück nach Hause“, sagen zwei junge Frauen, die um kurz vor zwölf mit Mundschutz und Einkaufstüte aus einer Boutique kommen.

Abstandsregeln müssen eingehalten werden, es gibt Wegweiser und die Security passt auf. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Sind nur Jüngere unterwegs? Nein, die Altersklassen sind gemischt. Aber: Je älter die Kunden, desto höher ist die Mundschutz-Motivation. „Du kannst ja nicht nur Zuhause sitzen“, meint ein älterer Herr, der eine FFP3-Maske über dem Gesicht trägt. Sein Besuch hat aber nichts mit der Lockerung für den Handel zu tun. „Ich muss in die Apotheke!“

Parkhäuser wieder komplett geöffnet

Die durfte wie der Drogeriemarkt „Dm“ und ein Teeladen schon vorher öffnen. Aber veränderte Wegeführungen entfallen nun. „Alle Parkhäuser sind wieder geöffnet“, erklärt Markus Remark. Die üblichen Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr kann in der Sondersituation aber noch von Shop zu Shop variieren. Remark geht von einer Kernzeiten von 11 bis 19 Uhr aus, einige Läden öffnen länger. „Es ist sinnvoll, sich bei seinem Wunschshop zu informieren.“

Größere Geschäfte wie Sinn-Leffers, Saturn und Kaufhof bleiben geschlossen. Sie überschreiten die 800 Quadratmeter. Die Hälfte der Shops, die öffnen darf, soll am Montag aufsperren. Bei anderen stehen die Kunden vor Zettel-Kommunikation an der Ladenglastür. „Dear Costumer…“ lautet die internationale Ansprache zum Beispiel beim Klamottenladen Tommy Hilfiger. Die Parfümerie Rituals verweist bei der Kundenabsprache auf seinen Onlineshop.

Oberhausen Neue Rolltreppe nimmt Dienst auf Die Ruhephase im Centro Oberhausen haben die Bauarbeiter genutzt, um zwei zusätzliche Rolltreppen einzubauen. Diese befinden sich vor dem Eingang des P&C-Anbaus. Damit sollen Besucher, die aus dem „Parkhaus 5“ die Mall betreten, schneller in die zweite Etage transportiert werden. Am Montag bewegten sich die Rolltreppen zum ersten Mal.

Es ist eine Momentaufnahme. Wie es am traditionell starken Samstag aussieht, kann noch keiner sagen. Sollte die maximale Anzahl an Besuchern überschritten werden, werde man den Zugang beschränken – wie es in manchen Baumärkten praktiziert wird. Remark: „Wir analysieren die ersten Verkaufstage und nutzen die Erkenntnisse, um uns auf das Wochenende vorzubereiten.“