Oberhausen. Der weltberühmte Cirque du Soleil steuert Oberhausen an. 43 Artisten und Musiker sollen dabei sein – dieses Programm bringt der Zirkus mit.

Cirque du Soleil spielt in Oberhausen sieben Vorstellungen

Wenn sie sich in Bewegung setzen, dann folgt hurtig jede Menge Zirkus: Der berühmte Cirque du Soleil hat seine aktuelle Tournee um zusätzliche Termine ergänzt. Und das dürfte wiederum viele Fans der Artistik-Shows in Oberhausen und Umgebung interessieren.

Denn vom 2. bis 6. Dezember wollen die Zirkus-Künstler in der König-Pilsener-Arena neben dem Centro Oberhausen sieben Vorstellungen zum Besten geben. Wer nun ausschließlich an fliegende Personen und luftige Kostüme denkt, der liegt bei der 42. Produktion der kanadischen Unterhalter nicht richtig. Vor allem coole Akrobatik am Boden soll bei „Crystal“ den Unterschied zu bisher bekannten Shows ausmachen.

Arena Oberhausen erhält wieder eine Eisfläche

Sie rollen und fliegen: 43 Artisten sollen beim Cirque du Soleil und der Show „Crystal“ in Oberhausen mit dabei sein. Foto: Gints Ivuskans / AFP

Und hier geht es wirklich etwas unterkühlt zur Sache – dafür aber mit voller Absicht. Neben den zirzensischen Klassikern verschmelzen Elemente aus dem Eiskunstlauf zu einem abendfüllenden Programm.

Dies bedeutet zugleich: Die König-Pilsener-Arena erhält für den Zeitraum des Gastspiels wieder eine Eisfläche in ihrem Innenraum. Der Anblick dürfte den Oberhausenern noch aus der Zeit des Eishockey-Vereins „Revier Löwen“ und von den häufigen Aufführungen der Familien-Produktion „Disney on Ice“ bekannt sein.

Auch wenn ein typisches Zirkuszelt und eine hohe Kuppel in der Hallenproduktion fehlen werden, kündigt der Cirque du Soleil auch für Oberhausen zahlreiche Trapezartisten an. Das internationale Ensemble aus Artisten, Eiskunstläufern und Musikern soll 43 Personen stark sein. Die Zirkus-Architekten Shana Carroll and Sébastien Soldevila haben sich ein mehrstündiges Programm einfallen lassen.

Cirque du Soleil zeigt sich mit Crystal cool

Wie in den Shows zuvor, erzählt der Cirque du Soleil wieder eine Geschichte. Die namensgebende Hauptfigur Crystal flieht darin aus der Realität in die glitzernde Welt der Eiskristalle. Dabei kreuzen Artisten, Clowns und Schlittschuhläufer ihren Weg. Coole Handlungsstränge sind in der Luft und auf dem Eis also wahrscheinlich.

Oberhausen Cirque du Soleil startet Vorverkauf Der Cirque du Soleil gastiert in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Der kanadische Zirkus-Riese geht ab Freitag, 7. Februar 2020, für seine Produktion „Crystal“ in den Vorverkauf. Die Shows werden vom Mittwoch, 2. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember, neben dem Centro Oberhausen aufgeführt. Die Preise für Erwachsene beginnen bei 57,50 Euro und reichen bis 108,50 Euro. Kinder bis 14 Jahren zahlen 47,50 Euro bis 87,90 Euro.

Der Cirque du Soleil ist übrigens kein einzelner Zirkus, sondern über Jahrzehnte zu einer großen Entertainment-Gruppe mit Sitz in Montreal angewachsen. 4000 Angestellte arbeiten für den Zirkus-Riesen, darunter befinden sich 1400 Artisten. So können zeitgleich unterschiedliche Shows gespielt werden. In den Hotels der amerikanischen Glücksspielstadt Las Vegas werden derzeit etwa mit „O“, „Zumanity“ und „Ka“ gleich mehrere Programme von Cirque du Soleil auf engstem Raum aufgeführt.

Cirque du Soleil bedeutet übersetzt „Zirkus der Sonne“. Der Ursprung der Shows liegt schon in den 1980er Jahren. Im Städtchen Baie-Saint-Paul, in der kanadischen Provinz Québec, starteten die Gründer-Artisten noch als Straßenkünstler.