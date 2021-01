Clevere Seniorin lässt dreisten Telefonbetrüger abblitzen

Oberhausen Da war von 50.000 Euro, ja von 100.000 Euro die Rede, die der angebliche Neffe dringend benötige - dreister Betrugsversuch am Telefon.

Eine gut informierte und clevere Seniorin aus Oberhausen hat einen Telefonbetrüger abblitzen lassen, der sich als ihr Enkel ausgeben wollte.

Der Kriminelle hatte zunächst am Montagnachmittag, 18. Januar, den 91-jährigen Ehemann angerufen und sich als "sein Neffe" vorgestellt. Als der Senior den Namen seines einzigen Neffen ausgesprochen hatte, benutzte der Telefonbetrüger fortan diesen Namen für seine dramatische Lügengeschichte: Angeblich sitze er beim Amtsgericht in Essen, um dort eine Immobilie zu kaufen. Dafür benötige er als Sicherheit für den Gerichtsvollzieher aber dringend Bargeld in Höhe von 100.000 Euro, aber mindestens 50.000 Euro. In diesem Zusammenhang fragte der Kriminelle den Senior, ob er auch Goldbarren besitze.

Wortlos aufgelegt

Die mittlerweile auf das Telefonat aufmerksam gewordene Ehefrau (80) des Angerufenen erkannte sofort, dass es sich bei der Stimme des Anrufers nicht um ihren Neffen handeln konnte. Der Betrüger erklärte ihr den Stimmunterschied damit, dass er bei Gericht einen Mund-/Nasenschutz tragen müsse. Als die clevere Seniorin ihn nun nach dem Namen seines Kindes fragte, legte der wortlos auf.

Die Polizei Oberhausen lobt das vorbildliche Verhalten der Oberhausenerin und warnt zugleich vor etwaigen weiteren Betrugsversuchen mit dieser Masche.