Comic- und Manga-Szene Comic-Convention lockt Fans wieder in den Revierpark

Oberhausen. Am 15. August findet nach längerer Pause wieder die Oberhausener Comic- und Manga-Convention im Revierpark Vonderort statt – mit viel Prominenz.

Nach längerer Pause findet am 15. August wieder die Oberhausener Comic- und Manga-Convention im Freizeithaus des Revierpark Vonderort, Bottroper Straße 322, statt. Von 11 bis 18 Uhr bietet die Messe wieder alles, was das Sammlerherz begehrt: die neuesten Comics und Mangas, jede Menge ältere Comicschätze sowie Fan-Artikel und Merchandising in allen Varianten und Preisklassen. Ein besonderes Highlight stellen die Künstler und Illustratoren dar, die live vor Ort zeichnen und ihre Werke zum Verkauf anbieten und signieren. Auch Cosplayer sind mit ihren bunten Kostümen wieder herzlich willkommen.

Veranstalter hat Szene-Prominenz angekündigt

Der Veranstalter hat zudem wieder einige Prominente aus der Szene angekündigt. Die junge Zeichnerin Steffanie Rainbow (Jahrgang 1994) präsentiert ihre weitreichende Mangakunst, die motivisch von süß bis erotisch reicht. Auch ist der renommierte Mülheimer Illustrator und Designer Chris Heuer wieder mit dabei, dessen aktuelles Werk „Der Erste Frühling“, eine Graphic Novel über Friedrich Engels, gerade erst erschienen ist.

Mit den „Knightwritern aus dem All“ beehrt außerdem das Autorentrio um Reinhard Prahl, Throsten Walch und Joachim Sohn die Comic- und Manga-Convention. Die Fantasy- und Science-Fiction-Experten begeistern nicht nur mit ihrem Sach- und Fachwissen von Captain Future bis Star Wars, sondern haben auch eigene Geschichten im Gepäck.

Der Eintritt kostet 5 Euro, frei für Kinder bis zwölf Jahre.