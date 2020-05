Corona-Angst: Sprachtherapeutin bleiben die Patienten fern

Oberhausen. Die Oberhausener Logopädin Lynn aus der Fünten wagte vor Corona den Schritt in die Selbstständigkeit. Jetzt trifft die Krise sie besonders hart.

Null. Genau so wenige Patienten hatte Logopädin Lynn aus der Fünten seit dem 15. März in ihrer Praxis an der Oberhausener Weilerstraße. Aus Angst vor dem Coronavirus meldeten sich die Menschen mit Sprach-, Stimm- und Schluckstörungen reihenweise bei aus der Fünten ab, dabei hat die Therapeutin ihre Sicherheits- und Hygienemaßnahmen deutlich erhöht. Nun schickt sie einen Hilferuf.

„Meinen Kolleginnen und Kollegen geht es wie mir. Eine Gelsenkirchener Praxis hatte 56 Patienten, jetzt ist es kein einziger mehr“, sagt Lynn aus der Fünten, die es besonders hart trifft.

Von der Selbstständigkeit direkt in die Coronakrise

Denn wenige Tage vor dem Corona-Lockdown wagte die studierte Sprachtherapeutin den Schritt in die Selbstständigkeit, nachdem sie drei Jahre in den Ameos Klinika (ehemals KKO) angestellt war. Viel Geld und Herzblut seien in diesen Schritt geflossen, erzählt aus der Fünten, doch das Coronavirus hätte ihren Start sofort ausgebremst.

In der Behandlung kommt es sowohl bei Kindern als auch bei Risikopatienten zu Körperkontakt, den diese momentan scheuen. Dabei hat Lynn aus der Fünten das Risiko in ihrer Praxis minimiert: Ein separater Ein- und Ausgang helfen ebenso wie ein gesperrtes Wartezimmer, Plexiglas, Masken und häufige Desinfektionen. Selbst Videotherapie sei aktuell erlaubt.

Zwei Telefonate machen Lynn aus der Fünten Hoffnung

„Ich habe es mit Aufklärungsarbeit versucht, aber es bleibt bei Absagen“, sagt aus der Fünten. Ihr gehe es einerseits darum, Angst und Unsicherheit abzubauen, aber andererseits auch zu sensibilisieren, denn: „Wir Therapeuten sind von unseren Patienten abhängig.“

Eine erste Entspannung stellte sich immerhin diese Woche ein, am Telefon beriet die Oberhausenerin mit zwei Eltern über Termine für den Nachwuchs.