Corona-Ausbruch im ASB-Heim - 19 Menschen infiziert

Bisher war die Corona-Statistik Oberhausens hervorragend: Sie hatte unter allen NRW-Städten die niedrigsten Fallzahlen. Die schöne Bilanz bekommt nun allerdings eine unschöne Delle: Wie die Stadt am Samstagabend auf Facebook bekannt gegeben hat, musste die ASB-Senioreneinrichtung am Annemarie-Renger Weg unter Quarantäne gestellt werden wegen eines massiven Corona-Ausbruchs: 14 Bewohner der Einrichtung sowie fünf Betroffene aus dem Pflegeteam seien positiv auf Covid-19 getestet worden.

Corona-Erkrankung ist nach Sturz eines Patienten in Klinik festgestellt worden

Insgesamt 30 Tests waren am Donnerstabend angeordnet worden, nachdem zuvor das EKO einen Patienten aus dem ASB-Heim positiv getestet hatte, der wegen eines Sturzes eingeliefert worden war.

„Die Ergebnisse zeigen leider, dass unsere Befürchtungen eingetroffen sind und die Vorsichtsmaßnahme der sofortigen Testungen richtig war“, erklärte Krisenstableiter Michael Jehn.

Die infizierten Bewohner werden nach Auskunft des ASB nunmehr strikt separiert. Da alle Infizierten auf einem von vier Wohnbereichen leben, steht dieser jetzt unter besonderem Schutz. ASB-Geschäftsführer Ulrich Arns: „Unsere Anlage ist bis auf weiteres unter Quarantäne gestellt. Wir versuchen alles, um eine weitere Verbreitung zu verhindern oder zumindest in Grenzen zuhalten.“

Alle Einwohner wurden getestet

Nachdem die Ergebnisse vorlagen hatte Jehn noch am Freitagabend eine Besprechung im Stabsraum der Oberhausener Feuerwehr angesetzt, um das Vorgehen abzustimmen. Mitarbeiter von DRK und Feuerwehr, Gesundheitsaufsicht und Heimaufsicht, die leitende Notärztin sowie zwei Vertreter der Oberhausener Ärzteschaft trafen sich anschließend vor Ort mit der Leitung des ASB-Hauses. Noch in der gleichen Nacht seien die Listen aller 250 weiteren Betroffenen zusammengestellt und deren Testungen am frühen Samstagmorgen vorbereitet worden.

Drei Bewohner mussten in der Zwischenzeit aufgrund eines verschlechterten Zustandes ins Krankenhaus gebracht werden. Die Angehörigen aller Bewohnerinnen und Bewohner wurden nach Angaben der Geschäftsführung vom ASB-Team informiert. Die Mitarbeiter der Einrichtung haben die erforderliche Schutzausrüstung, um die dort lebenden Menschen weiter versorgen und betreuen zu können. Fehlendes Personal wird durch Dienstleister ausgeglichen. (red)