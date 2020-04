Corona: Centro wieder offen – Keine Spur von „Großkampf-Tag“

Oberhausen. Im Centro Oberhausen ist am ersten Samstag nach der Corona-Lockerung in den Geschäften wenig los. Vor zwei Shops müssen Kunden allerdings warten.

An der Rolltreppe führt ein Service-Mitarbeiter das Desinfektionsmittel auf. Gleichmäßig wischt er mit einem straff gespannten Lappen über ein sich zügig bewegendes Griffband. Immer und immer wieder. Ein entschleunigter Moment von schier hypnotischer Wirkung. Es ist später Samstagmittag – mitten in den riesigen Gängen des Oberhausener Centro.

Normalerweise hätte man jetzt hurtig zwei Einkaufstüten in den Hacken und würde von wütenden Blicken durchlöchert. Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen! Doch am ersten Verkaufssamstag nach der Lockerung der Maßnahmen gegen das Coronavirus steht man selten im Weg. Der übliche Großkampftag der Shopping-Gelüste scheint weit weg.

Einkaufen im Centro – Niederländer fehlen

„Wissen sie“, sagt ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die in der Shopping-Mall ihre Runden dreht, durch seinen Mund-Nase-Schutz. „Auch die Niederländer fehlen. Normalerweise kommen viele – gerade am Samstag.“ Seit Montag öffnen die Shops bis 800 Quadratmeter im großen Einkaufszentrum, aber längst noch nicht alle.Vor dem Schaufenster des geschlossenen Lego-Stores staunt ein Ehepaar gerade Bauklötze. „Wir wollten ein Geschenk kaufen“, sagt Jennifer Schneider aus Essen. Tragisch nimmt sie den fehlenden Baustein in ihrer Einkaufsliste allerdings nicht. „Dann müssen wir zu Plan B, einem Buch, übergehen. Es haben ja eigentlich genügend Geschäfte geöffnet.“

Die Sparflamme köchelte im Centro schon am zurückliegenden Montag mit knapp 60 geöffneten Läden auf hoher Stufe. Im Laufe der Woche sind weitere hinzugekommen. Nach dem Wochenende, am 27. April, wollen dann auch größere Läden nachziehen und mit einer auf 800 Quadratmeter verkleinerten Verkaufsfläche öffnen.

Größere Läden stehen in den Startlöchern

Bei H&M hängen bereits Infozettel im Schaufenster. Hinter der verschlossenen Glastür kann man erkennen. Trennwände teilen die Tür in Ein- und Ausgang. Man scheint Allzeit bereit – zumindest ab kommenden Montag. Allzeit ist in der momentanen Sondersituation sowieso ein dehnbarer Begriff. Normalerweise öffnen alle Centro-Shops zwischen 10 und 20 Uhr. Aber zu Zeiten, in denen nichts normal erscheint, können die geöffneten Ladentüren zeitlich voneinander abweichen. Einige öffnen regulär, gerade kleiner Shops dagegen manchmal nur zwischen 10 und 18 Uhr. Neben Papierschildern wie „Lieber Lieferant...“ hängen die Öffnungszeiten dann in den Schaufenstern.

Ein Kunde pro zehn Quadratmeter Geschäftsfläche – das gilt auch für die Shops im Centro. Runde Aufkleber erklären an der Eingangstür, wie viele Kunde denn nun gleichzeitig zwischen die Regale dürfen. Manche Geschäfte kalkulieren zurückhaltender.

Kunden im Laden – Bayern vor BVB vor Schalke

„Weniger Gedrängel ist sowieso besser“, sagt Jennifer Faber, die aus einem Fanshop kommt. Drei große Fußball-Vereine verkaufen im Centro ihre Trikots, Schals und Shirts. Die kleine Konferenzschalte zeigt: Bei Bayern dürfen 20 gleichzeitig im Laden eintüten, beim BVB nur acht, bei Schalke fünf. Die Reihenfolge erinnert an die Bundesliga-Tabelle. Hach, wo war noch gleich der Fußball?

Einige Familien bummeln durch die Gänge. Jugendliche sieht man meist zu zweit. Aber viele sind es nicht. Kunden tragen häufig eine Mund-Nasen-Maske. „Ab Montag wird das sowieso verpflichtend. Für uns ist das heute ein Probelauf“, sagen Rüdiger und Sabine Ginter, die einen selbstgenähten Stoff vor dem Gesicht tragen. Was ist ihnen bei ihrem Centro-Besuch aufgefallen? „Dass die Parkhäuser so leer sind, hat uns schon überrascht.“

Die Mehrheit der Kunden würde sich an den Sicherheitsabstand halten, hat eine Verkäuferin in einem Schuhgeschäft beobachtet. Aber Skeptiker gebe es immer wieder. Andere Trend-Artikel als sonst würden nicht gekauft, aber alles sei eben deutlich ruhiger. „Im Laufe der Woche hat die Kundenzahl aber Tag für Tag etwas zugenommen.

“Warteschlangen nur bei hipper Freizeitmode

Zwei Warteschlangen fallen dann doch ins Auge. Vor den Freizeitmode-Shops von „JD Sports“ und „Snipes“ stehen sie aufgereiht vor dem Eingang. Markierungen auf dem Boden weisen den Abstand – man hält sich daran.

Überwiegend junge Besucher wollen hier hinein. „Die Wartezeit hielt sich in Grenzen. Es waren vielleicht zehn Minuten“, berichtet Kevin Woller, der mit einer Schachtel mit neuen Sneaker-Schuhen aus dem Laden kommt. „Bei meinen Alten löste sich schon die Sohle ab.“Auch in der Coca-Cola-Oase bleibt es recht ruhig. Flatterband trennt Tische und Stühle des Schlemmertempels ab. Bei großen Imbissen wie McDonalds, Five Guys und Pizza Hut bleibt die Küche noch kalt.

Neun Buden öffnen – die Speisen dürfen nur mitgenommen werden. Die Security-Mitarbeiter schauen hin. Verzehr im Einkaufszentrum? Nicht gestattet. Die Revolution in den Einkaufstüten zur Coronazeit – viele Waffeln werden jetzt wie neue Pullis nach Hause getragen.