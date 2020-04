Corona: Diese Oberhausener Restaurants liefern Oster-Menüs

Ostern steht vor der Tür. Doch in vielen Haushalten werden sich die Gewohnheiten an den Feiertagen stark verändern. Die Coronavirus-Pandemie verhindert das genüssliche Schlemmen im Restaurant.

Trotzdem müssen Familien und Alleinstehende nicht zwangsläufig in der eigenen Küche selber brutzeln. Seitdem das gesellschaftliche Leben heruntergefahren ist und Gasthäuser ihre Gäste nicht in den eigenen Räumen bewirten dürfen, erfinden sich viele Betriebe neu.

Einige Gastronomen bieten nun erstmals das an, was in Schnellimbissen zum Standard gehört – einen Liefer- und Abholservice. Wir stellen aus dem Angebot zahlreicher Anbieter eine Auswahl für unterschiedliche Anlässe vor.

Hackbarth‘s

Wem an Ostern nach gehobener Küche auf dem Tisch verlangt, der könnte beim renommierten Restaurant Hackbarth‘s fündig werden. Normalerweise tüfteln die Köche im Lipperfeld nahe des Centros für Gäste im Hause. Freunde der feineren Gerichte finden hier nun Ostermenüs zwischen 20 und 45 Euro fürs eigene Heim. Die günstigste Variante beinhaltet Kartoffel-Süppchen mit Frühlingslauch und Schinken-Croutons, Maishuhn-Roulade mit Kartoffel-Gemüse und Champignon-Kräutersauce sowie Muttis Milchbubi mit eingelegten Sauerkirschen und Schokoladen-Crumble.

Info Viele Anbieter liefern nicht nur zu Ostern Viele Restaurants richten während der Corona-Pandemie einen regelmäßigen Lieferservice ein. Das bedeutet, Speisen können telefonisch oder im Internet bestellt werden. Die Kunden holen die Menüs dann am Lokal ab. Manche Gastronomen liefern sie auch direkt an den Besteller. Eine Übersicht mit weiteren kulinarischen Anbietern befindet sich auf der Internetseite: https://wirsindoberhausen.de.

Für diejenigen, die ihr Haus nicht verlassen können, wird ab 50 Euro geliefert, sonst kann man das Essen zu festen Zeiten abholen. Die Bestellung sollte spätestens bis 16 Uhr am Vortag vorliegen – solange der Vorrat reicht. Weitere Infos und Zeiten: Tel. 0208-22188 und 0172-2129489. Auswahl im Internet: https://www.hackbarths.de/

Wir meinen: Die Speisen haben ihren Preis. Gutes Angebot für Genießer.

Restaurant Aphrodite

Griechische Momente möchte das Restaurant Aphrodite an der Koppenburgstraße 50 in Rothebusch auch in der Zeit des Lockdowns vermitteln. Hier können landestypische Speisen abgeholt werden oder ein Fahrer liefert sie im Umkreis von drei Kilometern aus. Über Ostern ist dies zwischen 11.30 Uhr und 19.30 Uhr möglich. Durch die Speisekarte kann man auf der Internetseite klicken. Der Minotauros-Teller mit Steak, Gyros, Souvlaki und Pommes kostet 14 Euro. Ein griechischer Bauernsalat mit Tomaten, Gurken, Oliven, Peperoni, Käse und Zwiebeln ist für 10 Euro zu haben. Es gibt Platten und Seniorenportionen. Weitere Infos und Zeiten: Tel. 0208-89 68 38 oder 0177-341 90 96. Für Ostergerichte sollte rechtzeitig zwischen 14 und 16 Uhr angerufen werden. Auswahl im Internet: https://www.aphrodite-oberhausen.de

Wir meinen: Lieferung nicht in der gesamten Stadt, aber mit großer Speisekarte.

Gdanska

Deftige polnische Küche aus dem Gdanska gibt es auch – allerdings muss man auf die Jazzmusik und charmante Kulisse der Kulturkneipe vom Altmarkt beim Dinieren verzichten. Dafür steht die Küche auch während der Corona-Pandemie unter Dampf – für einen Abholservice.

Die deutsch-polnische Kulturkneipe Gdanska im Altmarkt in der Oberhausener Innenstadt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Die Speisen für Ostern können nach vorheriger Bestellung am Gründonnerstag, 9. April, und am Ostersamstag,11. April, zwischen 13 und 18 Uhr im Restaurant abgeholt werden. Rinderrouladen mit schlesischen Klößen und Rotkohl kosten 16 Euro. Eine vegetarische Paprika-Suppe mit Feta-Käse ist für 4 Euro zu haben. Weitere Infos und Zeiten: Tel. 0157-72 527 740. Auswahl im Internet: https://www.gdanska.de.

Wir meinen: Deftige Küchen-Spezialitäten, nur für Selbstabholer.

Le Baron Weinbar & Bistro

Auch bei Wein-Liebhabern müssen keine Tränen kullern. Weinhändler wie Le Baron Weinbar & Bistro liefern die Tropfen nun an die Haustür oder sie können am Ladenlokal abgeholt werden. An der Marktstraße 146 lagern einige interessante Spezialitäten. Für die Freunde französischer Bordeaux-Tropfen stehen etwa Château La Chapelle 2012, Château La Gorre Cru Bourgois 2010 und Château Martinet Saint Emilion 2010 auf der Weinkarte. Auch Weine vom Gardasee und aus Sizilien befinden sich im flüssigen Angebot. Die Tagespreise können erfragt werden. Weitere Infos und Zeiten: Tel. 0208-884 89 70. Auswahl im Internet: https://www.weinlounge-lebaron.de.

Wir meinen: Für flüssige Nachfrage, mit interessanter Auswahl.