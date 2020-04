Corona: Erstmals Flüchtlinge im Oberhausener Heim infiziert

Erstmals hat das Gesundheitsamt der Stadt Oberhausen in einem Flüchtlingsheim eine Infektion mit dem gefährlichen Coronavirus festgestellt: Zwei Asylbewerber sind positiv auf Corona getestet worden.

Deshalb befinden sich derzeit 27 Bewohner des Heimes an der Duisburger Straße in angeordneter Quarantäne. Das gab Oberbürgermeister Daniel Schranz in einer Video-Schalte mit Journalisten bekannt. Insgesamt leben im Liricher Heim 164 Flüchtlinge. „Wir wollen zur Sicherheit nun alle Bewohner dieses Flüchtlingsheim auf Corona testen“, kündigte Schranz an.

Bisher sind bei nur 117 Oberhausenern Coronaviren festgestellt worden, 1500 von 210.000 Einwohnern wurden durch das Deutsche Rote Kreuz getestet. Die Testmöglichkeiten wurden von täglich 100 auf 200 Proben ausgeweitet. Bisher gibt es nach Angaben von Gesundheitsamtsleiter Hans-Henning Karbach weder beim Pflegepersonal noch bei Pflegebedürftigen in einem der 16 Altenheime im Stadtgebiet einen Corona-Fall.