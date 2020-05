Corona im ASB-Heim Oberhausen: Zwei Bewohner gestorben

Oberhausen. Zwei Bewohner eines ASB-Seniorenheims in Oberhausen sind verstorben. Am ersten Mai-Wochenende wurde dort ein Corona-Ausbruch nachgewiesen.

Oberhausen hat zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen. Zwei Bewohner des ASB-Heimes am Annemarie-Renger-Weg am Rand des Knappenviertels sind verstorben. Das hat Oberbürgermeister Daniel Schranz in der Rathaus-Sitzung des Hauptausschusses am Montagnachmittag berichtet. Am ersten Maiwochenende wurde der Corona-Ausbruch in der dortigen Demenz-Einrichtung nachgewiesen.

Nach Auskunft des Oberhausener Krisenstabs-Leiters Michael Jehn ist ein Bewohner, ein 91 Jahre alter Mann, im Heim selbst verstorben. Der Senior litt an Vorerkrankungen. Ein weiterer Bewohner ist im Alter von 89 Jahren im Bottroper Knappschaftskrankenhaus verstorben. Den Weg in die amtliche Statistik der Bezirksregierung werden die Fälle wohl erst im Laufe des Dienstages finden.

Insgesamt waren nach dem Ausbruch knapp 30 Personen im ASB-Heim, Bewohner und Pflegekräfte, positiv auf das Corona-Virus getestet worden.