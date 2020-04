Corona in Oberhausen: Behinderten-Betreuer sind in Sorge

"Seit Wochen ringen wir um Nachschub, doch es wird zu wenig geliefert." Frank Hensel, Chef der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW, hat in dieser Woche Alarm geschlagen. Es mangelt an Schutzausrüstung - auch in den hiesigen Wohnstätten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Während die Pflegekräfte und Pädagogen dort aktuell besonders gefordert sind, kämpfen die Verantwortlichen um Aufmerksamkeit - vom kleinen Alsbachtal bis zur großen Oberhausener Lebenshilfe.

"Passt ihr gut auf mich auf?" Die ältere Frau, die laut Geschäftsführerin Alexandra Niehls diese Frage kürzlich in der Behindertenwohnstätte Alsbachtal stellt, hat Angst. Weniger, weil eine Maschine ihre Beatmung übernimmt. Schon eher, weil Pflegerinnen und Pfleger sie mit Maske vor Mund und Nase betreuen, die Tagesstruktur plötzlich weggebrochen ist und der Besuch auch schon wochenlang ausbleibt. Für die Frau ist klar: Etwas stimmt nicht.

Die Welt in der Wohnstätte Alsbachtal dreht sich langsamer

Das Coronavirus hat den Alltag der Einrichtung im Oberhausener Norden auf den Kopf gestellt. Wo es für die Bewohner vor wenigen Wochen noch regelmäßig in die Werkstatt ging, Aktivitäten und Besuche den Alltag gestalteten, dreht sich die Welt jetzt langsamer. "Wir versuchen, keine Langeweile aufkommen zu lassen. Wir tanken viel frische Luft in der Grünanlage nebenan, vermitteln Medienkompetenz mit Facetime und kleinen Videos", sagt Alexandra Niehls. Das sei möglich, soweit es die körperliche und geistige Behinderung der Bewohner zulässt.

Das klingt nicht nach Alarmzustand. Und doch ist die Situation schwierig. Für die Menschen mit Behinderung, die teilweise nicht verstehen, warum sie plötzlich alleine auf ihren Zimmern bleiben sollen. Für die Mitarbeiter, die ständig zwischen Nähe und Distanz abwägen müssen; um ihre Schützlinge einerseits nicht zu gefährden, andererseits aber zu erahnen, ob der Husten mehr ist als nur ein Husten. "Wir stoßen an Grenzen, auch emotional. Es ist bedrückend, je länger es dauert", sagt die Geschäftsführerin.

Alexandra Niehls lobt das Team

Zur Belastung kommt die Angst vor Covid-19 und einem möglichen Ausbruch des Coronavirus in einer Einrichtung mit vielen besonders gefährdeten Menschen. Dennoch reagierten ihre Mitarbeiter bislang besonnen, mit hoher Vorsicht, Bereitschaft und Zugewandtheit, so Alexandra Niehls und nennt das Verhalten "herausragend".

Die Ausgangsfrage, ob die Einrichtung gut auf die Frau acht gibt, beantwortet die Chefin deshalb mit einem klaren Ja. Ob beim rollierenden System der Belegschaft, genähten Masken oder extra eingerichteten Isolierzimmern: "Wir haben Konzepte erstellt und machen uns seit Wochen Gedanken. Noch ist alles in Ordnung." Das Wort "noch" verdeutlicht allerdings, dass es nicht so bleiben muss. Sorgen bereitet vor allem fehlende Schutzausrüstung.

Eine Handvoll Schutzmasken vom Typ FFP2

Gerade einmal acht oder neun zertifizierte Schutzmasken vom Typ FFP2 hat die Lebenshilfe Oberhausen als Träger von insgesamt 21 Einrichtungen zur Förderung und Betreuung von geistig behinderten Menschen auf Lager. Ob im kleinen Alsbachtal oder bei der großen Lebenshilfe: Das Problem bleibt das gleiche. Mit einem Unterschied: "Wir haben noch das Glück, relativ viele OP-Masken zu haben. Die stammen von einem Auftrag für unsere Werkstätten, bei dem wir Popcorn abpacken mussten", sagt Geschäftsführerin Verena Birnbacher.

Birnbacher und die Lebenshilfe versuchen schon seit geraumer Zeit, alle Quellen für Schutzausrüstung anzuzapfen und sich so gut wie möglich zu wappnen, sollte Corona an ihre Tür klopfen. In den voll belegten Häusern in Königshardt, Alstaden und Schmachtendorf gibt es jeweils ein Isolierzimmer, in Eigenregie bauten die Pflegekräfte dazu provisorische Schleusen aus Folie. “Viel mehr können wir nicht machen. Nur hoffen, dass im Fall der Fälle eine schnelle Verlegung ins Krankenhaus stattfindet und versprochene Hilfe ankommt.”

Krisenstab Oberhausen: Überblick beim Bestand

Hilfe etwa durch schnelle Tests des DRK oder die Bereitstellung von Schutzausrüstung. Der Krisenstab der Stadt Oberhausen erstellte dazu in den letzten Wochen ein Register. Alle Pflegeeinrichtungen meldeten die Anzahl an gelagerten Masken, Kleidung und Brillen, um die Bestände zu ermitteln und gleichzeitig Ausrüstung bei Bedarf an die jeweilige Einrichtung zu senden. Antworten seitens der Stadt zum Bestand und zur Vorgehensweise im Krisenfall stehen noch aus.

Alexandra Niehls vertraut darauf, dass dem Alsbachtal und seinen 19 Bewohnern im Notfall Hilfe zukommt. "Ausrüstung zu horten wäre Quatsch, wenn wir sie nicht brauchen. Wir versuchen unsere Ressourcen zu schonen, aber es ist auch klar: Bei einem bestätigten Fall sind unsere Vorräte schnell aufgebraucht." Verena Birnbacher argumentiert ebenfalls in diese Richtung - und wünscht sich außerdem eine größere Wahrnehmung dafür, wie gefährdet Menschen mit Behinderung in der Coronakrise sind.

Diese machten in Oberhausen im Jahr 2018 immerhin über zehn Prozent der Gesellschaft aus, ebenso in Deutschland. Menschen, die sich der Gefahr zum Teil nicht bewusst sind und derzeit besondere Hilfe brauchen.

Die interaktive NRW-Karte mit allen aktuellen Covid-19-Fallzahlen finden Sie hier.

Weitere Nachrichten aus Oberhausen lesen Sie hier.