Berufsberatung kann wegen der Coronakrise nicht wie gewohnt in den Arbeitsagenturen stattfinden. Es gibt aber Online-Angebote.

Coronavirus Corona in Oberhausen: Berufsberatung von zu Hause aus

Oberhausen. Wegen der Coronakrise können Berufsberatungen nicht in gewohnter Form in der Arbeitsagentur stattfinden. Es gibt aber Angebote im Internet.

Wer sich dieser Tage über seine künftige Berufs- oder Studienwahl informieren möchte, muss dazu in Corona-Zeiten nicht zwingend zur Arbeitsagentur. Fragen ließen sich online oder auch am Telefon von zu Hause aus beantworten, teilt die Oberhausener Arbeitsagentur mit.

„Die jungen Menschen können die freie Zeit, die aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Krise entsteht, nun gut nutzen und an die eigene Zukunft denken“, sagt Jürgen Koch, Geschäftsführer der hiesigen Arbeitsagentur. Auch Jugendliche, die auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle für 2020 sind, könnten sich telefonisch oder per EMail an die Berater wenden.

Kostenloses Tool im Internet

Unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und Studium“ finden Jugendliche ein kostenloses Tool, um ihre Stärken oder Schwächen zu identifizieren und um herauszufinden, welcher Beruf geeignet wäre: www.arbeitsagentur.de/selbsterkundungstool.

Ausführliche Informationen zu über 3000 einzelnen Berufen gibt es zudem auf der Seite www.berufenet.arbeitsagentur.de. Die Smartphone-App „AzubiWelt“ ist kostenlos in den gängigen Appstores erhältlich und ermöglicht laut Arbeitsagentur eine personalisierte Suche nach freien Ausbildungsstellen. Die Seite www.dasbringtmichweiter.de/typischich soll Jugendlichen Ideen und Anregungen geben, wie sie den Beruf finden können, der am besten passt.

Informationen für Abiturienten

Schüler, die einen Haupt- oder mittleren Schulabschluss anstreben, finden im Portal www.planet-beruf.de Reportagen, Interviews und Geschichten rund um die Themen Ausbildungssuche, Bewerbung und Berufswahl. Ähnliche Angebote für angehende Abiturienten und Studenten: www.abi.de, www.studienwahl.de und www.arbeitsagentur.de/studiensuche.

Die Berufsberater sind unter der kostenlosen Hotline 0800-45 55 500 erreichbar. Kontakt per E-Mail: Oberhausen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de