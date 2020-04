Corona in Oberhausen: Deutlich weniger Rettungseinsätze

Oberhausen. Oberhausen meldet aktuell weniger Rettungsdiensteinsätze in der Stadt. Doch was ist die Ursache? Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus?

Zögern Menschen mit Schlaganfall-Symptomen oder Herzbeschwerden jetzt etwa auch in Oberhausen deutlich länger, bis sie den Rettungsdienst alarmieren, weil sie Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben? In Essen richtete der dortige Feuerwehrsprecher genau aus diesem Grund einen dramatischen Appell an die Bürger. Fakt ist, auch die Rettungseinsätze in Oberhausen sind aktuell deutlich zurückgegangen.

Stadtsprecher Martin Berger führt dies allerdings eher auf die Folgen der Corona-Krise zurück. „Damit meine ich etwa die Kontaktsperre oder die Schließung von Diskotheken, Bars, Cafés, usw.“ Vor allem die Anzahl der Einsätze in Verbindung mit Alkoholmissbrauch sei deutlich gesunken.

Berger rät dennoch dringend davon ab, bei Symptomen auf einen Notfall nicht sofort die Notrufnummer 112 zu wählen. „Gerade bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt zählt doch jede Sekunde, das kann überlebenswichtig sein!“

Die Rettungskräfte halten sich an die hygienischen Vorgaben des RKI

Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Rettungswagen oder Krankenhaus müsse niemand haben. „Das Rettungsdienstpersonal der Feuerwehr Oberhausen hält sich im Hinblick auf die Corona-Pandemie grundsätzlich an die hygienischen Vorgaben und Richtlinien des Robert-Koch-Institutes.“ Das gelte eben nicht nur für den Dienstbetrieb auf der Feuerwache, sondern vor allem auch für Einsätze im Rettungswagen.

Sobald bestimmte Einsätze vom Beschwerdebild her ebenfalls zu einer Coronaviruserkrankung passen könnten, würde die Rettungsdienstbesatzung ihre Schutzstufe an die Lage anpassen. „Prinzipiell erhält jeder Patient bei Ankunft der Rettungsdienstbesatzung sofort eine Schutzmaske.“ Das gelte übrigens auch für alle anderen meldepflichtigen Krankheiten, sofern diese im Vorfeld bekannt seien.

Derzeit sei für die Rettungskräfte noch genügend Schutzausrüstung vorhanden. „Die Lagerbestände sind allerdings nicht unendlich und täglich beschäftigt sich der Krisenstab mit der Beschaffung weiterer Schutzausrüstung“, sagt der Stadtsprecher. „Das gilt aber nicht nur für die Feuerwehr, sondern für alle Pflegeeinrichtungen, Praxen und Krankenhäuser.“