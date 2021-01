Corona in Oberhausen: ein weiterer Todesfall, 867 Impfungen

Oberhausen Oberhausen muss ein weiteres Corona-Todesopfer melden. 877 Menschen sind aktuell mit dem Virus infiziert, 867 Personen wurden bislang geimpft.

Ein 83-jähriger Mann ist in Oberhausen an den Folgen seiner Corona-Infektion verstorben. Das meldet die Stadt am Montag in ihrer täglichen Corona-Statistik. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf nun 128.

867 Menschen, so der Stand am 4. Januar, wurden gegen das geimpft. Wie berichtet sind mobile Impf-Teams derzeit in den Oberhausener Alten- und Pflegeeinrichtungen unterwegs, um deren Bewohner gegen die gefährliche Lungenkrankheit Covid-19 zu impfen.

Die Oberhausener Corona-Zahlen im Überblick: Aktuell sind 877 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, inzwischen wieder genesen sind 4527. 128 Personen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle liegt bei insgesamt 5532.

Inzidenzwert in Oberhausen bei 146,1

1558 Oberhausenerinnen und Oberhausener sind derzeit in häuslicher Quarantäne. 136 Corona-Patienten geht es so schlecht, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden. 18 von ihnen liegen auf einer Intensivstation, 15 werden beatmet. Mit Stand 4. Januar 2021 wurden in Oberhausen 62.204 Corona-Tests durchgeführt.

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen beträgt am 4. Januar 146,1. Das Robert-Koch-Institut weist weiter darauf hin, dass die Zahlen nicht zwingend aussagekräftig sind: In den Tagen um den Jahreswechsel suchen Menschen unter Umständen nicht sofort einen Arzt auf, wenn sie Symptome haben. Auch arbeiten Labore und Gesundheitsämter womöglich nicht in gewohnter Besetzung, so dass Meldungen verzögert eintreffen.