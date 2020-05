Bei zwei weiteren verstorbenen Patienten in Oberhausen wurde das Coronavirus nachgewiesen.

Coronavirus Corona in Oberhausen: Weitere Tote, weniger neu Infizierte

Oberhausen. Das Robert-Koch-Institut meldet zwei weitere Todesfälle in Oberhausen, die in Zusammenhang mit Corona stehen. Patienten hatten Vorerkrankungen.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet das Robert-Koch-Institut zwei weitere Todesfälle in Oberhausen. Eine 89 Jahre alte Frau und ein 93 Jahre alter Mann sind demnach mit dem Virus verstorben. Beide Oberhausener litten unter erheblichen Vorerkrankungen.

Gesunken ist dagegen die Zahl der Neuinfizierten: Sie liegt bei 1,9 je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Stand: 20. Mai, 9 Uhr). 24 Stunden zuvor lag die Zahl noch bei 2,4.

Aktuell sind noch 16 Menschen in Oberhausen mit dem Coronavirus infiziert, fünf Personen liegen im Krankenhaus. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei neun, 228 Patienten sind wieder gesund. Seit Ausbruch haben sich also insgesamt 253 Menschen in Oberhausen mit dem Virus infiziert.