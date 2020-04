Corona: Kinderschutzbund Oberhausen berät Eltern im Chat

Kitas und Schulen sind zu, die Spielplätze geschlossen, es herrscht Kontaktsperre: Die Einschränkungen und Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie können die Nerven von Eltern strapazieren – und das bedeutet für die Kinder zu Hause ein angespannte Situation. Der Oberhausener Kinderschutzbund will Eltern helfen, den Spagat zwischen Homeoffice und Erziehung, zwischen Zu-Hause-Bleiben-Müssen und finanziellen und anderen Sorgen zu meistern.

Dabei sei es ganz wichtig, „das Coronavirus nicht alles bestimmen zu lassen“, sagt Michael May, Vorsitzender des Oberhausener Kinderschutzbundes und Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche. Trotz der schlechten Nachrichten, trotz der schlimmen Bilder aus Italien – „es hilft nichts, sich verrückt zu machen“, appelliert der 51-Jährige an die Eltern in Oberhausen. Vor allem helfe es den Kindern in den Familien nicht.

Eltern brauchen eine positive Grundhaltung

Vielen Erwachsenen gelinge es nicht, die Corona-Nachrichten zu relativieren oder in Bezug zu setzen, beobachtet der Vorsitzende des Kinderschutzbundes. „Aus psychotherapeutischer Sicht ist das eine Stresssituation“, so May und das könne dazu führen, dass Menschen sich nicht so verhalten, wie sie es normalerweise tun. Gerade Eltern sollten aber in diesen Zeiten funktionieren und „ihre Kinder so gut wie möglich beschützen und für sie da sein“. Deshalb rät Michael May dazu, den Konsum von Nachrichten zu beschränken. „Foltern Sie sich nicht“, damit keine ausweglose Stimmung entstehe. „Eltern brauchen ihre Energie, um ihre Kinder zu schützen, dafür ist eine positive Grundhaltung notwendig“, so der Psychotherapeut.

Michael May, Vorsitzender des Oberhausener Kinderschutzbundes und Psychotherapeut. Foto: May

Kinder müssen nicht alles wissen

Dazu gehöre auch, den Nachwuchs „mit kindgerechten Worten“ über die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen zu informieren, Kindern aber nur zu erzählen, was sie „unbedingt wissen müssen“ – mehr nicht. Die Lage sollte nicht verharmlost, aber auch nicht dramatisiert werden. „Kinder nehmen eine solche Situation nicht aus sich heraus wahr, sondern nur durch Vermittlung“, sagt Michael May. Deswegen hätten die Eltern eine enorm wichtige Lenkungsfunktion. Kinder müssten nicht alles wissen, was Erwachsene wissen, ist der Oberhausener Fachmann für die Seele überzeugt.

„Viereckige Beruhigungspillen“ dosiert einsetzen

Den Einsatz von „viereckigen Beruhigungspillen“ – damit meint Michael May Tablets, Handys, Fernseher – sollten Eltern begrenzen. Michael May rät Eltern zu einer klaren Tagesstruktur: Mit den Kindern sollten Lern- und Freizeit-Zeiten abgesprochen werden, gemeinsame Aktivitäten sollten stattfinden, aber auch Rückzugsmöglichkeiten für alle in der Familie geschaffen werden. Bewegung und gesundes Essen, auch darauf sollten Eltern achten. Bei seinen Hinweisen bezieht sich May auf das Positionspapier von Frank Jacobi, Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin. Dessen Maßnahmen in Quarantäne-Zeiten sind im Internet nachlesbar: www.psychologische-hochschule.de/2020/03/jacobi_umgang-mit-quarantaene/.

Oberhausen Lebensmittel für arme Familien „Ostern steht vor der Tür. Wir helfen Ihnen!“ – unter diesem Motto will der Kinderschutzbund Oberhausen in der Woche vor Ostern Kinderkleidung, Kinderbücher sowie dringend benötigte Lebensmittel an einkommensschwache und benachteiligte Familien ausgeben. Dies geschieht nach telefonischer Absprache. Der Kinderschutzbund ist erreichbar unter 0208-203528, die Mailadresse lautet info@kinderschutzbund-ob.de. Die Organisation freut sich zudem über Spenden, wer finanzielle Unterstützung leisten möchte, erfährt die Kontoverbindung unter den angegebenen Kontaktdaten.

Der Oberhausener Kinderschutzbund bietet Eltern zudem eine Beratung übers Internet an: Auf der Homepage der Organisation können sich Eltern zu einer Videokonferenz anmelden, wenn sie Fragen haben rund um die Themen Kontaktsperre, Erziehung, Tagesablauf oder Schulaufgaben in Corona-Zeiten. Die nächste Live-Konferenz findet am Freitag, 3. April, um 10 Uhr statt, Teilnehmer benötigen ein Smartphone, Tablet oder einen Laptop/PC mit Kamera, Mikrofon sowie einen Internetzugang. Formular und Button zur Anmeldung finden Interessierte auf kinderschutzbund-oberhausen.de („News zur aktuellen Corona-Krise“).