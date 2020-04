Corona: Krankenhäuser sehen selbstgenähte Masken kritisch

Oberhausen. Selbstgenähte Atemschutzmasken könnten Engpässe an Krankenhäusern ausgleichen. Nicht für alle Oberhausener Kliniken kommt das in Frage.

Nachdem die Türkische Gemeinde Oberhausen in Zusammenarbeit mit dem Johanniter Krankenhaus in Sterkrade nun eine bemerkenswerte Aktion ins Rollen bringt, Atemschutzmasken für medizinisches Personal zu fertigen, reagieren nun auch das Katholische Klinikum und das Evangelische Krankenhaus auf den Vorstoß.

Diese begrüßen die Aktion, sehen derzeit aber entweder keinen Bedarf oder verweisen auf die strengen Hygiene-Standards im Zusammenhang mit den Baumwollmasken. Aus den Katholischen Kliniken (KKO) heißt es, dass die erforderlichen Hygiene- und Schutzmaterialien noch ausreichend vorhanden seien. Derzeit herrsche bis auf das Patienten-Besuchsverbot Regelbetrieb in den drei Krankenhäusern.

KKO sieht von selbstgenähten Masken ab

„Die Initiative der Türkischen Gemeinde ist eine tolle Aktion und wir bedanken uns für dieses Engagement ganz herzlich“, sagte KKO-Sprecherin Annette Kary dieser Redaktion, meldet aber auch Bedenken an: „Wir unterliegen den für das Gesundheitswesen aufwendigen Prüfprozessen zur Qualitätssicherung und Zulassung von Schutzmaterialien, so dass wir Artikel, die nicht diesen offiziell zugelassen Qualitätsstandards und -normen entsprechen, im medizinischen Alltag leider nicht einsetzen dürfen.“

Der Klinikverbund will die eigenen hohen Standards zum Schutz der Patienten gerade in der Corona-Pandemie nicht zur Diskussion stellen und sieht daher von den selbstgenähten Masken ab. Dabei verweist die Türkische Gemeinde gerade darauf, dass der von ihnen gefertigte Nase-Mund-Schutz nach strengen Hygiene-Vorschriften und nach Vorgaben des Johanniter Krankenhauses erfolge, sich also für den professionellen Einsatz eigne.

EKO kann sich Kooperation mit Schneidern vorstellen

Das Evangelischen Krankenhaus Oberhausen (EKO) sieht etwaige Aktionen weniger streng und schließt auch eine künftige Kooperation mit Schneidern nicht aus. Denn der Aufwand, Schutzmasken zu beschaffen, sei für das EKO gerade sehr hoch. „Es sind ausreichend Masken bestellt, jedoch ist ungewiss, wann diese bei uns eintreffen werden“, teilte eine Krankenhaussprecherin auf Nachfrage mit.

Das EKO suche parallel dazu gerade nach anderen Lösungen. „Wir sind in der Abstimmung der Prozesse für selbstgenähte Masken. Sicherlich werden wir dann auch bald Schneidereien oder freiwillige Näher benötigen, die uns bei der Herstellung unterstützen.“ Es würden derzeit Kriterien abgestimmt, damit die selbstgenähten Masken den Hygienevorgaben für Krankenhäuser entsprechen.

