Corona: Kreuzfahrt reißt Oberhausener Paar auseinander

Oberhausen. Für Birgit Fricke und Partner endet die Kreuzfahrt abrupt. Durch die Corona-Krise wird das Paar aus Oberhausen in Lissabon plötzlich getrennt.

In den eigenen vier Wänden kann einem während der Coronavirus-Pandemie schnell die Decke auf den Kopf fallen. Doch in der Wohnung zu bleiben, vielleicht noch in den eigenen Garten zu gehen, damit hat die Sterkraderin Birgit Fricke kein Problem. Im Gegenteil. Eine Kreuzfahrt mit ihrem Lebenspartner Dirk Rothe endet vor einigen Tagen noch in einer ungewissen Rückreise-Odyssee.

Heute kann die 56-Jährige am Telefon wieder lachen. Sie bleibt nach ihrer abenteuerlichen Rückkehr aus Lissabon vorsorglich 14 Tage lang in Quarantäne. Vor einer guten Woche sah die Gefühlslage allerdings noch ganz anders aus. Ihre Kreuzfahrt mit der „MSC Fantasia“ soll Anfang März von der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro zu europäischen Küstenstädten führen. Doch die Rückfahrt endet vorzeitig – in Lissabon.

Da war die Welt noch in Ordnung: Birgit Fricke und Dirk Rothe in Brasilien an der Copacabana. Foto: Fricke

„Eigentlich sollten wir von Marseille wieder zurück nach Deutschland fliegen. Aber uns wurde schon unterwegs klar, dass sich das ändern wird“, sagt Birgit Fricke. Bereits als das Kreuzfahrtschiff den atlantischen Ozean überquert, macht die Nachricht über nun geschlossene Häfen in Europa die Runde. Einige Anlegestellen sind bereits gestrichen worden. „Von Lissabon aus sollte es darum mit dem Flugzeug wieder zurück nach Deutschland gehen.“

Name fehlt auf der Liste – keine Abreise

Nach dem anfänglich mulmigen Gefühl, endet Anfang der vergangenen Woche der Urlaub dann in der portugiesischen Hauptstadt endgültig. „Der Schiffskapitän erzählte an Bord von einem positiv auf Corona getesteten Passagier, der zuvor das Schiff verlassen hatte“, berichtet Birgit Fricke. Die Gäste müssen nun in ihren Kabinen bleiben. Ein Charterflug soll die Passagiere aus Deutschland zurück nach Frankfurt bringen. Das Gepäck wird schon nachts abgeholt.

Am frühen Morgen halten sich alle bereit. „Mit Masken und Handschuhen ausgestattet sind wir zum Ausgang gegangen“, beschreibt die Sterkraderin die gespenstische Situation. Die Schiffsbetreiber messen die Temperatur der Gäste. Auch die Polizei an der Gangway wartet mit Fiebermessgeräten. An der Schiffsrampe geht es unter strengen Kontrollen zu Reisebussen, die zum Flughafen fahren. Der Pass wird von portugiesischen Beamten kontrolliert und mit einer Passagierliste abgeglichen. Doch plötzlich stockt für Birgit Fricke die Heimreise.

„Ich stand nicht auf der Liste!“ Ihr Partner Dirk dagegen schon. Zuerst denken sie an einen Irrtum. Doch es ist nichts machen. Auch bei etwa 30 anderen Passagieren aus Deutschland, darunter ein Pärchen in den Flitterwochen, fehlen plötzlich einzelne Passagier-Namen. Die Rückflugplätze tauschen? „Das wurde abgelehnt“, sagt Birgit Fricke. Dirk Rothe muss von Bord und fliegt mit der Chartermaschine zurück nach Frankfurt. Die 56-Jährige bleibt allein zurück. In einer kleinen Schiffskabine ohne Fenster. Das restliche Schiff ist tabu.

Ohne Gepäck in einer kleinen Kabine

„Du weißt nicht wie es weitergeht und wie lange alles dauert“, sagt sie. Tagsüber beschäftigt sie sich mit Handynachrichten in die Heimat. Ansonsten heißt es: „Aufstehen, ein paar Schritte laufen, sich wieder hinsetzen.“ Das Essen wird zur Kabine gebracht. Ein Handyladekabel kann sie sich noch von einem anderen Gast ausleihen. Denn ihre Koffer sind schließlich schon unterwegs. Erst auf Nachfrage gibt es zumindest eine Zahnbürste und ein T-Shirt zum Wechseln.

Die Oberhausenerin Birigt Fricke an der Reling des Kreuzfahrtschiffes. Foto: Fricke

Birgit Fricke beschreibt die Zeit als ungewisses Warten. „Informationen gibt es nur bruchstückhaft.“ Mit anderen deutschen Passagieren tauscht sie sich in einer Whats-App-Gruppe per Smartphone aus – mit einigen Mitreisenden hält sie auch in Deutschland noch per Textnachricht den Kontakt.

Fieber messen vor der Abreise

Nach drei Tagen folgt die lang ersehnte Kunde – ein Linienflug soll sie zurück nach Deutschland bringen. Zurück zum Lebenspartner. Wieder wird bei der Abreise nach Fieber gemessen. Die Polizei eskortiert die Touristen zum Flughafen. An einem abgetrennten Terminal-Counter checken alle ein. Zurück in Deutschland meldet sich Birgit Fricke beim hiesigen Gesundheitsamt. Corona-Symptome hat sie keine – bleibt nun noch vorsorglich in der heimischen Quarantäne. Happy End!

Oberhausen Reisende helfen sich gegenseitig Auf dem Kreuzfahrtschiff „MSC Fantasia“ knüpften Birgit Fricke und Dirk Rothe bereits Kontakte mit weiteren betroffenen Reisenden aus Deutschland. Birgit Fricke stimmte sich in der Quarantäne an Bord mit einer eigenen Whats-App-Gruppe mit den verbliebenen Reisenden ab. Gemeinsam informierten sie sich über den Stand der Dinge.

Warum die Sterkraderin, wie die anderen deutschen Touristen, nicht auf der ersten Abreiseliste steht, ließe sich nicht abschließend klären, sagt sie. Genauso, ob es in der besonderen Situation bei den portugiesischen Behörden oder den Schiffsbetreibern hakte. Birgit Fricke hört später von einem Versehen.