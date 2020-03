Corona-Krise in Oberhausen: jetzt 36 bestätigte Infizierte

Oberhausen. Die Stadt veröffentlichte am Sonntagnachmittag die aktuellen Fallzahlen: Es gibt jetzt 36 bestätigte Infizierte; 295 Menschen sind in Quarantäne.

Die Stadtpressestelle hat am Sonntagnachmittag die aktuellen Corona-Fallzahlen für Oberhausen veröffentlicht.

Am Samstag, 21. März, gab es danach 36 bestätigte Corona-Infizierte in Oberhausen; am Freitag, 20. März, waren es 35 und am Tag zuvor (19. März) 26.

Insgesamt 295 Personen befanden sich am Samstag, 21. März, in häuslicher Quarantäne, am Freitag, 20. März, waren es 247. Wiederum 108 Personen wurden am Samstag aus der häuslichen Quarantäne laut aktueller Mitteilung der Stadtpressestelle entlassen.

Aufmerksam verfolgten die Krisenmanager in Oberhausen die Beratungen zwischen Bund und Ländern. Kanzlerin Angela Merkel beriet am Sonntag bei einer Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Versammlungs- und Kontaktbeschränkungen. Dieses Thema wird in der neuen Woche bei den täglichen Beratungen des Corona-Krisenstabs in der Stadthalle sicher eine wichtige Rolle spielen.

Bürgertelefon täglich ansprechbar

Weiterhin können sich Oberhausener Bürgerinnen und Bürger direkt mit ihren Fragen zum Thema Coronavirus an die Stadtverwaltung wenden. Das Infotelefon dazu ist unter 0208 825 7777 zu erreichen und kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 20 Uhr angewählt werden; am Samstag und Sonntag dann in der Zeit von 8 bis 17 Uhr. Allein am vorigen Donnerstag hatten die Oberhausener 500 Mal das Bürgertelefon angewählt.