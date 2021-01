Corona-Krise: Stadt rechnet mit Bußgeldern von 175.000 Euro

Oberhausen Die NRW-Städte werden Bußgelder in Millionenhöhe für Corona-Verstöße einnehmen. Wie sieht die aktuelle Situation in Oberhausen aus?

Bislang sind in der Corona-Pandemie in Oberhausen genau 1155 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Die Stadt rechnet mit Bußgeldern in Höhe von rund 175.000 Euro.

Teils sind die entsprechenden Verfahren allerdings noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, so die Stadtpressestelle auf Anfrage der Redaktion. Die meisten Verstöße gegen die Corona-Regeln gab es bei der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Hier sind bislang 549 Verfahren eingeleitet worden. Bei weiteren 394 Verfahren handelt es sich um Verstöße gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen.

"Etliche sind nicht einsichtig"

Laut Stadtpressestelle reagieren die Menschen, die mit einem Bußgeld belegt werden, unterschiedlich. Die große Mehrheit sei durchaus einsichtig, "etliche aber auch nicht", heißt es aus dem Rathaus. Es gab in Oberhausen zudem keine größeren Veranstaltungen, die während der Corona-Pandemie aufgelöst werden mussten.

Oberhausen nicht an der Spitze

Mit den bislang 1155 Ordnungswidrigkeitsverfahren und einer Bußgeldsumme von 175.000 Euro liegt Oberhausen keineswegs an der Spitze der Großstädte in der Region. In Duisburg etwa sind 8400 Verfahren eingeleitet worden und die Stadt hat dort bereits mehr als eine Million Euro an Bußgeldern festgesetzt.