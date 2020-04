Polizeibericht Corona-Krise stoppt Einbrecher in Oberhausen fast komplett

Oberhausen. Die Fallzahlen bei den Wohnungseinbrüchen sind rapide gesunken. Die Corona-Krise macht den Tätern einen Strich durch die Rechnung.

Seit Beginn der Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Mitte März scheiterten insgesamt 13 der zur Anzeige gebrachten 14 Wohnungseinbrüche in Oberhausen.

Bemerkenswert ist aus Sicht der Polizei dabei nicht nur, dass in einem Zeitraum von über fünfeinhalb Wochen „nur“ 14 Wohnungseinbrüche angezeigt worden seien, sondern vielmehr, dass davon auch nur ein einziger Einbruch tatsächlich vollendet werden konnte. Alle anderen Einbrüche seien an gut gesicherten Fenstern und Türen oder aufmerksamen Nachbarn gescheitert, so die Polizeipressestelle.

Schlechte Zeit für reisende Täter

Die Fahnder ergänzen: „Ob die reisenden Einbrecherbanden durch Grenzschließungen an ihren ,Dienstreisen’ nach Oberhausen gehindert wurden oder sich die Kriminellen durch die verhängten Kontaktbeschränkungen nicht im sonst üblichen Fahrzeug- und Fußgängergetümmel verstecken konnten, kann nicht gesagt werden.“