Corona: Lange Wartezeiten an den Grünschnitt-Abladeplätzen

Die aus Corona-Sicherheitsgründen erfolgte abrupte Schließung des zentralen Wertstoffhofes der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) am 20. März bereitet vielen Bürgern Probleme.

Weil zahlreiche Gartenbesitzer jetzt bei schönem Wetter ihre grüne Umgebung verschönern, sah sich die WBO gezwungen, seit dem 30. März am bewährten Parkplatz P4 an der Max-Eyth-Straße Schnittgrün anzunehmen, und danach in dieser Woche auch noch die Gabelstraße/Zum Ravenhorst für Pflanzen- und Sträucherabfall zu eröffnen.

Leser Theo Lorenbeck wunderte sich daraufhin, dass offenbar durch die zusätzliche Grünannahme-Stelle an der Gabelstraße nun weniger Container auf dem Parkplatz P4 platziert sind als vorher – und musste in dieser Woche dadurch sehr lange warten. „Als ich nach einer Stunde Wartezeit den Einweiser fragte, warum jetzt weniger Container vorhanden seien, sagte er mir, dass einige Container zur neuen Annahmestelle Gabelstraße transportiert wurden. Damit schafft man keine weitere zusätzliche Annahmestelle, sondern verlagert diese nur. Für mich ist das ein Schildbürgerstreich.“

WBO kann Verzögerungen und Wartezeiten nicht vermeiden

Die Wirtschaftsbetriebe bestätigen, dass es an den Grünannahmestellen zu längeren Wartezeiten kommt, sobald viele Kunden (vor allem mit Anhänger) zur selben Zeit Grünabfälle anliefern. „Aktuell sind fünf Mulden an der Annahmestelle P4 vor Ort. Um die Sicherheit aller Mitarbeiter zu gewährleisten, halten wir uns an die Abstandsvorschriften und können nur eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen gleichzeitig abladen lassen. Das kann zu Verzögerungen führen, die wir momentan nicht komplett vermeiden können“, schreibt WBO-Sprecher Jan Küppers auf Anfrage. „Wir tun alles Mögliche, um auch in der aktuellen Situation den Bürgern Annahmestellen für einen Teil ihrer Abfälle offen zu halten.“

Die Annahmestelle an der Gabelstraße/Zum Ravenhorst ist außerhalb der Feiertage montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Die Grünschnittannahmestelle auf dem Parkplatz P4 an der Max-Eyth-Straße steht von montags bis freitags von 8 Uhr bis 17 Uhr und samstags von 8 Uhr bis 14 Uhr bereit. Beide Annahmestellen sind Ostersamstag geschlossen.