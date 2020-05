Corona: Mit 110 Zuschauern wird das Theater ausverkauft sein

Sterr kommt vom Vier-Sparten-Haus Bremen

Simone Sterr, geboren 1970, übernimmt nach kleinen und einem sehr großen Theater in Oberhausen die Nachfolge von Patricia Nickel-Dönicke an, die wiederum in Kassel als Schauspieldirektorin antritt.

Sterr machte ihre ersten Theatererfahrungen in der Dramaturgie am Stadttheater Konstanz bei Ulrich Khuon und Hans-Jürgen Drescher in Mannheim. Nach einem Studium der Neueren Deutschen Literatur und Philosophie in Köln und Arbeiten in der Freien Szene war sie als Dramaturgin und Regisseurin an verschiedenen Häusern tätig.

Als jüngste Intendantin in Deutschland übernahm sie die Leitung des Theaters der schwäbischen 68.000-Einwohner-Stadt Aalen. 2005 wechselte sie in gleicher Funktion an das Landestheater Tübingen, das sie bis 2014 leitete. Dort war Sterr stets auch als Regisseurin und Dramaturgin tätig. Seit der Spielzeit 2015/16 ist sie leitende Dramaturgin im Schauspiel am Theater Bremen – das als Vier-Sparten-Haus (jedenfalls vor Corona) über insgesamt 1400 Plätze verfügte.