Corona: Oberhausen verdoppelt Test-Kapazitäten auf 200 Stück

Vielleicht ist dieser Termin von den kommunalen Historikern mitgeschrieben worden: Dienstag, 7. April 2020, 15.47 Uhr – die erste Online-Pressekonferenz der Oberhausener Stadtgeschichte startet nach einigen technischen Anlaufproblemen mit der Spitze des mittlerweile 36-köpfigen Krisenstabes und drei Journalisten.

Pressesprecher Frank Helling, perfekt ausgestattet mit weißer Mund-Nase-Schutzmaske, macht im Hintergrund Fotos von den ersten Bildschirmgesprächen: Oberbürgermeister Daniel Schranz, Krisenstabsleiter Michael Jehn, Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen und Gesundheitsamtsleiter Dr. Hans-Henning sitzen alle irgendwo getrennt im Rathaus-Gebäude; die Journalisten im Home-Office zu Hause. Und sogleich versucht Schranz bei allem Stress der vergangenen Wochen, auch Positives in der Corona-Krise zu finden: „Ein ungeahnter Digitalisierungsschub hat das Rathaus erfasst.“ Zurückdrehen kann man eine solch’ effiziente, einmal erlernte Arbeitsweise wohl nicht mehr – das gibt Hoffnung für den künftigen digitalen Service des Rathauses für die Bürger der Stadt.

Eine erstaunliche Flexibilität der Rathaus-Bediensteten

Und die Corona-Krise brachte zudem eine für manchen Außenstehenden erstaunliche Flexibilität der Stadtbediensteten zu Tage, die sich freiwillig zum Dienst im gestressten Gesundheitsamt meldeten. Lauxen und Karbach bewegt dies zu Lobeshymnen: „Ohne die Freiwilligen könnten wir unsere Arbeit nicht zufriedenstellend erledigen. Unser Team wächst über sich hinaus.“

So präsentieren alle Beteiligten Ergebnisse des Krisenstabes, die die erwartete Welle an Coronaviren-Erkrankten auffangen sollen: Die Zahl der Corona-Betten in Krankenhäusern auf 500 aufgestockt, Schutzmasken wie -kleidung vorsorglich für akuten Bedarf von Kliniken, Praxen und Pflegeheimen gekauft und bei der Feuerwehr im Depot eingelagert – sowie die Testmöglichkeiten durch Einsatz neuer Labore auf 200 pro Tag verdoppelt. Denn man will nach den geänderten Richtlinien des Robert-Koch-Instituts künftig großzügiger und mehr testen als bisher: Der Hausarzt kann bereits dann einen Test veranlassen, wenn nur eine Atemwegserkrankung mit leichten Symptomen wie Husten, Schnupfen oder Fieber vorliegt.

Jehn: Der Zusammenhalt im Krisenstab ist sehr gut

„Wir hinken nicht hinterher, sondern erarbeiten tragfähige Lösungen nach Zeitplan. Im Krisenstab arbeiten wir vertrauensvoll zusammen, der Zusammenhalt ist sehr gut“, beschreibt Michael Jehn die Lage. Der Krisenstab tagt täglich in der Luise-Albertz-Halle und hat mittlerweile 36 Mitglieder, weil Vertreter von Heimen, Wohlfahrt, Ärzte- und Apothekerschaft nach der ersten Sitzung am 2. März 2020 dazugestoßen sind.