Corona: Oberhausener Schausteller überraschen Heim-Bewohner

Oberhausen. Mit einer Kirmesorgel kommen Oberhausener Schausteller in Altenheime, um den Bewohnern eine Freude in Zeiten des Corona-Besuchsverbots zu machen.

Sie haben als Kirmesschausteller selber Sorgen genug in Zeiten der Corona-Pandemie, aber nicht das vergessen, was Rudolf „Ronny“ Schütze ihren „Auftrag“ nennt: „Menschen Freude zu machen. Darum sind wir hier.“ Das sagte der Vorsitzende des Vereins der Oberhausener Reiseschausteller im Innenhof der Alteneinrichtung „Haus Gottesdank“ an der Kirchhellener Straße.

Volltönende Kirmesorgel von Treckern gezogen

Dort hat der Verein, der ausgerechnet in diesem Jahr ein Jahrhundert alt wird, eine kleine Reihe begonnen, die in den nächsten Wochen jeweils mittwochs in eine Alteneinrichtung führen soll und die jeweils mit dem notwendigen Sicherheitsabstand durchgeführt wird. Am kommenden Mittwoch (8. April) geht es zum DRK-Heim an der Duisburger Straße, am Mittwoch nach Ostern (15. April) zur Elly-Heuss-Knapp-Stiftung. Von Hanomag-Treckern aus den 50er Jahren gezogen, bringen sie eine auf Hochglanz polierte und volltönende Kirmesorgel mit, die gleichfalls genau 100 Jahre alt ist und der Oberhausener Schaustellerfamilie Ruppert gehört – einst hörte man sie an Kinderkarussells der Familie, mittlerweile an Getränkeständen.

Zuhören auf Abstand – das minderte aber nicht die Begeisterung des Publikums. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Einen „Gabentisch“ bauten die Schausteller um ihre Vorsitzenden Ronny Schütze und Peter Buchholz auch noch auf: Lebkuchenherzen, Schießbudenrosen, Popcorn, manches mehr aus Kirmesland. „Abgeräumt“ wurde der Tisch von den Bewohnern, nachdem die Gäste das Gelände der Einrichtung verlassen hatten – Schutz in Zeiten des Coronavirus. „Wir wollen mit unserer Visite den Bewohnern der Altenheime ein bisschen was aus ihrer Kindheit und Jugend zurückgeben“, erläutert Schütze die Aktion.

Publikum auf Balkonen

Ein großer Teil der derzeit rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner von Haus Gottesdank hatte sich bei strahlendem Sonnenschein auf Balkonen und – hinter Glas – im großen Aufenthaltsraum eingefunden. Sie wiegten sich zu den Melodien der Kirmesorgel, klatschten begeistert Beifall, waren einfach angetan. Martina Herrmann, Leiterin der Einrichtung, hatte spontan zugesagt, als sie vom Ansinnen der Schausteller erfahren hatte und bereute es nicht: „Unsere Leute haben sich sehr gefreut und sind für solche Zeichen des Mitgefühls und der Solidarität total dankbar.“ Daniel Platt, der den Sozialdienst im Haus Gottesdank leitet, bedankte sich bei Ronny Schütze: „Das war eine prima Idee, die sehr gut umgesetzt worden ist. Danke!“

Für die Schausteller war der Vormittag mit dem Gastspiel bei den Senioren noch nicht vorbei: Sie drehten mit Orgel und der brokatenen Traditionsfahne noch eine Runde durch die Sterkrader Innenstadt. Ein Hauch von Kirmes...