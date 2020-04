Corona: Oberhausener Schüler und Lehrer vermissen einander

Das Leben in Zeiten der Corona-Pandemie bringt auch durchaus überraschende Erkenntnisse mit sich: So hätten wohl die meisten Schüler in Oberhausen vor der virusbedingten Schließung ihrer Schulen nicht unbedingt gedacht, dass ihnen der Unterricht und, ja, auch die Lehrer mal so fehlen würden. Es ist eben nicht das gleiche, zwangsweise zu Hause sitzen und lernen zu müssen oder zu Hause zu sein und Ferien zu haben.

Doch die Oberhausener Schulen haben sich in den vergangenen drei Wochen (seit 16. März) bemüht, ihre Schützlinge bei der Stange zu halten. Zwei Beispiele oder Eindrücke aus dem Homeschooling, bevor am Freitagmittag (3. April) offiziell die Osterferien starten.

Digitaler Durchhalte-Gruß von Lehrern

Einen digitalen Durchhalte-Gruß hat das Heinrich-Heine-Gymnasium seiner Schülerschaft gesendet. Das Kollegium der Schule in Alt-Oberhausen hat 38 Fotos gesammelt und daraus eine Collage mit einer Botschaft formuliert: „Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, nehmt die Lage ernst und bleibt zuhause! Nur so schützt ihr euch und andere. Wenn etwas ist: Wir sind für euch da! Gemeinsam schaffen wir das! Bald werden wir wieder zusammen lernen und lachen!“, so Schulleiter Marcus Kortmann und die Lehrerinnen und Lehrer des „Heine“.

Ein Gruß an die Schüler zu Hause. Foto: Heinrich-Heine-Gymnasium

So wie an den anderen Schulen Oberhausens stehen auch die Lehrer des Elsa-Brändström-Gymnasiums in digitalen Kontakt mit ihren Schülern, heißt es in einer Mitteilung des „Elsa“. Die Schule an der Christian-Steger-Straße berichtet stellvertretend für ihre anderen Schüler von Maren, die sich auf ihre Abiturprüfungen im Mai vorbereitet. „Durch die eingerichteten Plattformen im Internet und durch regen Mailkontakt mit meinen Lehrern ist es mir möglich, zu jeder Tageszeit meine Fragen loszuwerden“, erzählt die Schülerin. „Ich bekomme dann sehr schnell eine Antwort und kann weiterlernen.“

Disziplin für Arbeit am Schreibtisch

Maren sei durch die Arbeit an Wochenplänen und durch den Offenen Unterricht in all ihren Schuljahren am „Elsa“ an eigenständiges Arbeiten herangeführt worden, ist Schulleiterin Alice Bienk überzeugt. Trotzdem: Alleine lernen zu Hause ist nicht immer ganz einfach. „Weil es jedem Schüler Disziplin abverlangt, sich ganz geregelt an den Schreibtisch zu setzen und das geforderte Lernpensum zu bewältigen“, meint Maren. Dabei fehle im digitalen Schulalltag vor allem der soziale Kontakt, insbesondere „die Beruhigung und das aufbauende Wort im Unterrichtsgespräch“, das sie von ihren Lehrern gewohnt sei.

Auch in den anderen Jahrgängen am „Elsa“ sind alle Schüler mit Unterrichtsmaterial versorgt, weiß Schülersprecher Vincent Trinh: „Jeder Einzelne erhält über die Klassenleitung und auch über die Schulhomepage Zugang zu einem Aufgabenpool, teilweise sogar in Form eines Kalenders gestaltet. So erhalten auch jüngere Schüler einen angemessenen Lernplan und die Möglichkeit, selbstständiges Lernen schrittweise zu üben.“

Konfliktlösung übers Internet möglich

Sollte es Probleme geben, die man nicht direkt dem Lehrer mitteilen möchte, würden sogar die schuldemokratischen Wege, so auch der direkte Draht zur Schülervertretung, über das Internet funktionieren. Auch die Beratung der Schüler untereinander in Konfliktsituationen sei über das Internet immer möglich, werde aber bisher nicht in Anspruch genommen.

Vincent begrüßt, dass auch Lerngruppen virtuell existieren, die durch Lehrer begleitet werden. Die Schüler treffen sich zu abgesprochenen Zeiten in virtuellen Räumen, Fragen werden danach an die Lehrer geschickt. „Trotzdem wünschen sich die Schüler wieder Unterricht in den Schulen, wo sie doch früher immer den Ausfall erhofft haben“, stellt der Schülersprecher etwas überrascht fest.

Oberhausen Und was sagen Eltern? Auch für Eltern ist die Hausbeschulung ihrer Kinder eine neue Situation: Einen Erfahrungsbericht aus der Schule daheim hat eine alleinerziehende Mutter von drei Söhnen (13, zehn und vier Jahre alt) an die Redaktion gesendet, ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. „Meine Schulzeit liegt schon einige Zeit zurück, aber ich kann wieder alles!“, schreibt sie über ihre unfreiwillige Lehrtätigkeit zu Hause. „Mathe-Formeln, Englisch-Vokabeln, Interpretationen, Geometrie, Texte über Corona schreiben und das exponentielle Wachstum erklären. Bei der nächsten Abi-Prüfung bin ich dabei!“, so die berufstätige Mutter, die sich nach eigenen Angaben Urlaub genommen hat. Die Kinder bespaßen, kochen, aufräumen und eben mit ihnen lernen: „Ich wünsche allen weiterhin starke Nerven und Geduld. Ich bin mir sicher, dass irgendwann alles wieder normal ist. An diesem Gedanken halte ich jeden Tag fest.“

Mathe per Youtube-Video

Mathematiklehrerin Ruth Böll ist es nach Auskunft des Elsa-Brändström-Gymnasiums wichtig, dass ihre Schüler auch mit neuem Lernstoff möglichst nah am Lehrer bleiben, damit sie auch eine pädagogische Bezugsperson haben. Eine Exponentialfunktion anhand der Temperatur eines Erfrischungsgetränks mache sie über ein Youtube-Video nachvollziehbar und für die Beantwortung der Frage „Was ist ein Bruch?“ würde auch mal der Tuschkasten aus der eigenen Schulzeit hervorgekramt.

„Manche Schüler freuen sich dann auch einfach nur, die vertraute Stimme der Lehrerin zu hören“, ist sich Mathelehrerin Böll sicher, nicht ohne Augenzwinkern. Und weil die gesamte Schulgemeinschaft das soziale Miteinander vermisst, haben die Lehrer Grüße aus dem Homeoffice per Videobotschaft formuliert, heißt es in der Mitteilung an die Redaktion. „Auch sie vermissen offensichtlich ihre Schüler und den Unterricht vor Ort.“