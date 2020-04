Corona: Oberhausener Schulen planen für den Schulstart

Jetzt ist klar: Auch die Schulen in Oberhausen werden erst am 4. Mai schrittweise wieder öffnen, darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Zunächst sollen die Klassen, die im nächsten Jahr ihre Abschlussprüfungen ablegen, sowie die obersten Grundschulklassen zurück in die Schulen dürfen. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich.

Auf eine Wiedereröffnung der Schulen in Corona-Zeiten hat sich die Stadt „frühzeitig vorbereitet“, wie Schuldezernent Jürgen Schmidt auf Nachfrage der Redaktion sagte. Für ihren Verantwortungsbereich sieht sich die Schulverwaltung gut aufgestellt. Eine Grundreinigung der Schulen sei vorgenommen worden, Seifenspender und Papierhandtücher stünden bereit, die Schulen seien mit Blick auf die Hygiene begangen worden. „Genutzte Schulräume werden dann täglich feucht gereinigt“, sagt Jürgen Schmidt, Tische und Türklinken und andere Flächen sollen täglich desinfiziert werden, „derzeit klären wir noch die Frage, ob das mehrmals am Tag notwendig ist“. Die Kapazitäten für eine solcherart intensivere Reinigung der Schulen seien bei einem nicht flächendeckenden Start mit nur einem Teil der Schülerschaft vorhanden, so Schmidt.

Bei allen Schülern reichen Busse nicht aus

Auf die Entscheidung der Ministerpräsidenten zur Lockerung der Corona-Maßnahmen und zum Unterrichtsstart an den Schulen warteten am Mittwoch auch die Verantwortlichen bei der Stoag. „Wir müssen wissen, welche Schülermengen wir transportieren müssen, um den Einsatz der Schulbusse zu planen“, sagte Stoag-Sprecherin Sabine Müller. Klar ist, dass – selbst wenn die Stoag alle vorhandenen Busse und die großen Gelenkbusse einsetzen würde – der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern in den Fahrzeugen nicht einzuhalten wäre, wenn alle Schüler wie sonst zur Schule fahren würden.

Gegen eine Öffnung der Schulen am kommenden Montag hat sich auch deshalb der Oberhausener SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Zimkeit ausgesprochen. „Es kann nicht sein, dass in den Schulen Abstandsregeln gelten, bei der Anfahrt in Bus und Bahn aber das übliche Gedränge herrscht.“ Dies stelle die Stoag vor große Herausforderungen. Zimkeit forderte eine bessere Vorbereitung und verbindliche Vorgaben rund um die Themen Mindestabstand in Schulen, Mundschutz, Hygienestandards.

Von Woche zu Woche schwieriger

Für ein gestuftes Verfahren sprach sich auch die Oberhausener CDU-Ratsfraktionschefin und Leiterin des Studienseminars für Referendare, Simone-Tatjana Stehr, aus. Für Sicherheitsabstände sei die schulische Infrastruktur nicht ausgelegt, wenn 500 bis 1000 Schüler in einem Gebäude seien. Allerdings täte es vielen gut, wenn der Schulbetrieb wieder losgeht „und für meine Referendare würde ich es mir auch wünschen“, sagte Stehr. „Irgendwann müssen wir beginnen und es könnte von Woche zu Woche schwieriger werden.“

Die Schulen selbst planen derweil einen Neustart. Das Sophie-Scholl-Gymnasium in Sterkrade bereitet sich auf Abiturprüfungen in Kleingruppen vor. Fünf bis zehn Schüler könnten laut Schulleiter Holger Schmenk unter Einhaltung der bestehenden Abstandsregeln ihre Klausuren unter Aufsicht schreiben. Auch ein Unterricht im „Schichtbetrieb“ für weitere Jahrgänge sei möglich. „Wir haben ein sehr junges Kollegium. 90 Prozent der Lehrkräfte sind einsatzbereit und gehören nicht zur Risikogruppe“, so Schmenk. Wichtig sei es, dass eine räumliche Entzerrung sowohl in den Klassen als auch auf den Schulhöfen gewährleistet sein müsse, um das Ansteckungsrisiko gering zu halten. Entsprechende Vorkehrungen würden am Sophie-Scholl-Gymnasium getroffen.

Schulhof in Zonen einteilen

Über solche Szenarien hat sich auch das Schulleitungsteam der Gesamtschule Weierheide Gedanken gemacht. Dazu gehört zum Beispiel die Einteilung des Schulhofs in Zonen, damit die Schüler Abstand halten und die Situation besser kontrollierbar ist. Doch auch wenn Schulleiterin Doris Sawallich ihren Schülern Disziplin nicht abspricht: Die Jungen und Mädchen haben sich seit Wochen nicht gesehen, haben sich viel zu erzählen, haben die meiste Zeit in Wohnungen gehockt, sprich: den Überschuss an Energie so zu bändigen, dass die Jugendlichen auf Abstand bleiben, werde nicht einfach sein.

Wenn die Lerngruppen aufgeteilt werden müssen, erhöht sich der Raumbedarf, was die Gesamtschule Weierheide vor eine echte Herausforderung stelle, da auch schon in Nicht-Corona-Zeiten Platz fehlt, so Sawallich. Sehr kleine Klassenzimmer erschwerten zusätzlich einen Abstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen beziehungsweise Sitzplätzen. Der notwendige Abstand könnte auch nicht in der Mensa (Warteschlange) gewährleistet werden, weshalb diese auf jeden Fall geschlossen bliebe, wenn der Unterricht wieder aufgenommen wird.

Susanne Amrehn, Schulleiterin der Steinbrinkschule und zusammen mit Christian Alders von der Schwarze-Heide-Schule Sprecherin für die Oberhausener Grundschulen, wollte sich am Mittwoch auf Nachfrage der Redaktion nicht zu möglichen Planungen äußern, am Donnerstag will sie mit ihrem Team beraten. „Es wird für alles und alle – Lehrer, Eltern und Kinder – eine Lösung geben“, sagte Susanne Amrehn, „wir haben auch bisher alle Schwierigkeiten gemeistert“.