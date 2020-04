Corona: Oberhausener Vereine erfinden sich in der Krise neu

Oberhausen. Die Corona-Pandemie hat das Vereinsleben in Oberhausen ausgebremst. Doch die Gemeinschaften improvisieren. So reagieren die Alstadener Bären.

Normalerweise befinden sie sich schon längst wieder beim Aufgalopp. Die Karnevalsgemeinschaft Alstadener Bären beginnt bereits wenige Wochen nach Aschermittwoch mit den Vorbereitungen für die kommende Session. Große Sitzungen, aufwendige Karnevalswagen und gesellige Sommerfeste müssen schließlich rechtzeitig besprochen und vorbereitet werden – doch in diesem Frühjahr ist durch die Coronavirus-Pandemie und das Kontaktverbot alles anders.

„Unser Elferrat setzt sich normalerweise in regelmäßigen Abständen zusammen, um unsere Veranstaltungen zu planen. Karneval ist bei uns schließlich das gesamte Jahr über“, sagt der Vorsitzende Hermann Buschmann. In ehemaligen und gegenwärtigen Alstadener Gaststätten wie Kleine-Natrop, der Flotte und Haus Grieger haben sie in der Vergangenheit schon die Köpfe zusammengesteckt und am Programm getüftelt. Auch in gemütlichen Gartenhütten tagten die Bären bereits.

Virtuelles Treffen klappt per Skype

Da auch kreative Brauchtums-Köpfe nun aber einen Sicherheitsabstand voneinander einhalten müssen, liegen die alle drei bis vier Wochen stattfindenden Zusammenkünfte auf Eis. Doch wie andere Vereine auch, lassen sich die Alstadener Bären nicht in den Winterschlaf versetzen. Was im Geschäftsleben notgedrungen boomt, schlug Elferratspräsident Christoph Schleich auch für die Vereinskommunikation vor. Das Ergebnis: Virtuelle Bären auf dem Computerbildschirm.

„13 aktive Mitglieder haben sich mit dem Internet-Nachrichtendienst Skype zusammengeschlossen“, berichtet Buschmann vom digitalen Rudel-Treffen. „Trotz kleinerer technischer Störungen hat es gut funktioniert.“ Ungewohnt ist es schließlich schon, sich über kleine Videobilder auf dem Laptop zu unterhalten. Ein bisschen Flackern, ein wenig Durcheinander – aber ein willkommener Anlass zum Wiedersehen. Alle angedachten Themen konnten besprochen werden.

Alstadener Sommerfest hängt in der Luft

„Das Sessionsfazit ist besonders wichtig, damit wir im Rückblick abklären können, was gut und was weniger gut gelaufen ist. So können wir uns verbessern“, sagt Buschmann. Auch drohende Probleme rauschten über die Datenleitung in Wohnzimmer, Arbeitsecken oder auf Terrassen. „Mit unserem Bärenfest, das im späten Sommer stattfinden soll, hängen wir momentan in der Luft.“

Eigentlich sollte die Fete am letzten Wochenende der Sommerferien mit einem etwas veränderten Konzept auf dem Hof der ehemaligen Hauptschule Alstaden an der Bebelstraße starten. Buschmann: „Da müssen wir nun abwarten, wie sich die Lage entwickelt.“

Oberhausen Alstadener Bären haben reichlich zu tun Die Karnevalsgemeinschaft Alstadener Bären kümmert sich normalerweise um ein üppiges Programm. Während der Karnevalssession feiern sie ihre Bärensitzung in der Luise-Albertz-Halle und eine Bärenparty nach den Oberhausener Karnevalszügen, bei denen sie wiederum mit mehreren eigenen Mottowagen beteiligt sind. Das Bärenfest an der Bebelstraße zieht seit Jahren in den Sommermonaten mehrere Hundert Besucher an. Im vergangenen Jahr trat Mallorca-Sänger Stefan Stürmer („Heute Nacht“) auf.

Über die Skype-Videokonferenz planen die Alstadener Bären erst einmal weiter. Ein trockenes Geschäftstreffen ist die Videokonferenz zum Glück nicht. „Über den Bildschirm machen wir unsere Späße. Das ist wichtig. Schließlich bleibt die Vereinsarbeit unser Hobby – ohne Spaß untereinander funktioniert das nicht.“