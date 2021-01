Im neuen Jahr gilt wieder die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr am Folgetag.

Corona Corona-Pandemie - drei weitere Todesfälle in Oberhausen

Oberhausen Auch im neuen Jahr 2021 hält der Corona-Krisenstab die Öffentlichkeit über die aktuellen Zahlen zur Pandemie auf dem Laufenden.

Im Zusammenhang mit Corona gibt es drei weitere Todesfälle in Oberhausen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 84 und 88 Jahren sowie um einen Mann im Alter von 77 Jahren. Das berichteten die Stadtpressestelle und der Corona-Krisenstab am Freitagmittag.

Wie stets verbindet die Stadt diese Meldung mit dem Hinweis, dass nach dem Infektionsschutzgesetz in die Zählung der Todesfälle sowohl Personen Eingang finden, die an Corona verstorben sind als auch solche, die mit Corona gestorben sind

Die aktuellen Zahlen (in Klammern die Zahlen vom 31. Dezember 2020)

Aktuell infizierte Personen: 952 (1042)

Inzwischen wieder genesene Personen: 4368 (4250)

Todesfälle: 127 (124)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1765 (1859)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 5437 (5409)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 166,1 (169,4)

Krisenstabsleiter dankt für ruhigen Jahreswechsel

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) kontrollierte insbesondere an ausgewählten, publikumsträchtigen Plätzen die Einhaltung des Feuerwerkverbots sowie das Verbot von Partys, Veranstaltungen und Versammlungen und das Verbot des Verzehrs alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum. Es gab keine Vorkommnisse. Krisenstabsleiter Michael Jehn zeigt sich erleichtert über den ruhigen Jahreswechsel.

"Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Oberhausenerinnen und Oberhausenern für die Einhaltung der Regelungen auch in einer solch haben sich alle vorbildlich verhalten." Die Feuerwehr Oberhausen erlebte ebenfalls einen ruhigeren Jahreswechsel als gewohnt. Besonders erwähnenswert: Der Feuerwehr wurde kein Einsatz durch Verletzungen mit Feuerwehrwerkskörper gemeldet.

Ausgangsbeschränkung

Nach den geänderten Ausgangsbeschränkungen über die Feiertage und an Silvester gelten ab 1. Januar wieder Ausgangsbeschränkungen von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag. Der Aufenthalt außerhalb der häuslichen Unterkunft ist in dieser Zeit grundsätzlich untersagt. Ausnahmen hiervon gelten nur bei Vorliegen gewichtiger Gründe. Während des genannten Zeitraumes ist auch Personen, die ihren Wohnsitz nicht im Stadtgebiet von Oberhausen haben, der Aufenthalt im Stadtgebiet nur aus gewichtigem Grund erlaubt.

Covid-Patienten in Krankenhäusern (in Klammern die Zahlen vom 31. Dezember 2020)

Im Krankenhaus: 163 (156) Personen; davon werden 21 (18) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 13 (13) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 62.034 (61.879) Tests durchgeführt.

Impfungen

Insgesamt wurden mit Stand 31. Dezember 557 Personen in stationären Einrichtungen geimpft. Für den 1. und 2. Januar waren bzw. sind insgesamt 243 Impfungen in zwei Einrichtungen vorgeplant.

Erweiterter Notdienst der niedergelassenen Ärzte

Oberhausener Arztpraxen bieten zum Jahreswechsel und dem darauffolgenden Sonntag Akut-Infekt-Sprechstunden an:

2.1.21 und 3.1.21 von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr: Revierparkpraxis Osterfeld, Bottroper Straße 244, Tel. 0208 890930.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Hotline hatte am Donnerstag, 31. Dezember, 76 Anrufe mit dem Stichwort Corona. Die Corona-Hotline (Tel. 0208 825-7777) ist ab 4. Januar wie gewohnt von montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar.