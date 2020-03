Corona: Santander schließt Oberhausener Filiale für Kunden

Oberhausen. Kein Publikumsverkehr mehr in der Santander-Filiale in der Oberhausener City: Größere Bargeldsummen müssen in Duisburg abgeholt werden.

Die in Mönchengladbach sitzende Santander Deutschland hat in der Corona-Krise einige Filialen für den Publikumsverkehr geschlossen, darunter auch ihre Oberhausener Niederlassung an der Marktstraße in der Innenstadt.

Dort ist es zwar möglich, kleinere Bargeld-Beträge am Geldautomaten zu ziehen, aber größere Summen werden dort nicht mehr ausgehändigt. „Aus Sicherheitsgründen muss man bei uns schon lange – wie bei anderen Banken – drei Tage vorher ankündigen, wenn man Bargeldbeträge über 5000 Euro abholen will“, sagt Kundenberater Andreas Görlitz. Ein Auszahlung größerer Summen sei in Oberhausen nun aber nicht mehr möglich.

Santander habe jedoch bei den Filialschließungen für Besucher, die sowohl die Kunden wie die Mitarbeiter vor einer Corona-Infektion schützen sollen, darauf geachtet, dass Santander-Filialen in der Nähe noch für Kunden geöffnet haben. Deshalb verweise man Kunden mit größerem Bargeldwunsch auf die Niederlassungen in Essen und Duisburg. Die Belegschaft in Oberhausen arbeite aber weiterhin in der Filiale und sei unter der Telefonnummer 0208-859010 erreichbar.

Auch die Stadtsparkasse Oberhausen hat seit Mittwoch zur Verringerung der Ansteckungsgefahr mit Coronaviren fünf ihrer Filialen geschlossen.