Corona: So starten Oberhausener Einzelhändler in den Verkauf

Eine ältere Frau zieht ratternd ihren Einkaufstrolley über das Pflaster der Marktstraße. Einige Leute mit gefüllten Supermarkt-Einkaufstüten hasten in die Seitenstraßen. Die Zahl der Besucher der Oberhausener Einkaufsstraße köchelt am Samstagvormittag spürbar auf Sparflamme. So wie in den vergangenen Wochen – seit die meisten Händler ihre Geschäftstüren wegen des Corona-Pandemie nicht öffnen dürfen. Und doch ist etwas anders.

Einige Ladenbesitzer schleppen plötzlich wieder Kartons, sie bewässern die Blumen in den Kästen vor ihren Geschäften und sie kleben Schilder in ihre Schaufenster. Ab Montag dürfen zumindest Ladenlokale bis 800 Quadratmeter wieder öffnen. Und nein, aus dem Winterschlaf holt man sein Geschäft eben nicht aus dem Stand.

Per Telefon Kontakt zum Kunden gehalten

Obwohl, an ein Nickerchen hat Wolfgang Wonsyld auch in der Schlummerphase für sein Fachgeschäft an der Stöckmannstraße nicht gedacht. Während der Wochenmarkt das Lebensnotwendige wie Eier, Obst und Gemüse an die Wochenendeinkäufer bringt, sortiert der alteingesessene Geschäftsmann in seinem Laden für Sport-, Freizeit- und Wanderartikel sorgsam eine neue Kollektion mit Freizeithosen – am Samstag freilich noch ohne zuschauende Kundschaft.

Bei Sport Wonsyld wird auf strenge Hygieneregeln geachtet. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

„Natürlich hat uns die Zeit ohne Verkauf in unserem Geschäft getroffen“, sagt Wonsyld. Aber von seiner Stammkundschaft zurückgezogen habe er sich nicht. „Wir haben die Kunden mehrere Stunden pro Tag über das Telefon beraten. Auch über Facebook konnten wir den Kontakt halten“, sagt er. „Fragen zu Produkten und auch Reklamationen sind so bearbeitet worden.“ Doch neben der Kundenpflege soll nun endlich wieder der Verkauf in Schwung kommen. „Wir öffnen unser Geschäft erst einmal wieder zu den bekannten Zeiten.“

Damit in Corona-Zeit der Schutz von Kunden und Mitarbeitern gesichert ist, hat Wonsyld in seinem Laden ordentlich Hand angelegt. Es gelten strenge Hygieneregeln. „Der Handelsverband Ruhr hat uns nicht nur gegenüber der Politik vertreten, sondern auch über erforderlichen Schutzmaßnahmen informiert.“

Schutzmasken für Kunden – Klingel an der Tür

Neben den Hinweisschildern, die an Abstandsregeln von zwei Metern erinnern, gibt es Desinfektionsmittel für die Hände an der Eingangstür. „Wir achten darauf, dass nicht zu viele Personen gleichzeitig das Geschäft betreten.“ Für das Beratungsgespräch hat Wonsyld gemusterte Mund-Nase-Stoffmasken bestellt – nicht nur für sein Personal. Sie werden auch an die Kunden verteilt.

Oberhausen Restaurants erweitern Lieferangebot In Nordrhein-Westfalen wird derzeit dringend empfohlen, Alltagsmasken für Mund und Nase in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen zu tragen. Auch der Krisenstab der Stadt Oberhausen rät seit Ende März dazu, Masken oder alternativ Schals und Tücher bei nahen Kontakten im Alltag zu tragen. Restaurants bleiben weiter geschlossen. Viele Köche bieten allerdings einen Liefer- oder Abholservice an. Einige Anbieter haben ihr Außer-Haus-Angbot sogar ausgeweitet. So bietet zum Beispiel das Gdanska vom Altmarkt neben der Abholvariante mittlerweile auch die Lieferung ausgewählter Gerichte an.

Ob die fehlenden Umsätze während des Shutdowns wieder eingespielt werden können, bleibt aber ungewiss. Dem Händler fehlt der Start in die Frühlingssaison – und die Vorbereitungszeit der Kunden auf ihre Wandertouren. Viele Artikel befinden bereits im Lager, weil sie weit im Vorfeld geordert werden.

Auch bei „Brille & Mode Kraus“ auf der Elsässer Straße ist man am Samstag beschäftigt. Als Optiker konnte Michael Kraus seine Dienstleistungen bereits vorher anbieten. Speziell bei kaputten Brillen seien die Kunden zur Corona-Zeit dafür dankbar gewesen.

Neue Kontaktlinsen müssen noch warten

Jetzt darf auch der Bereich Damenmode bei „Brille & Mode Kraus“ wieder öffnen: Tanja Gorris (l.) und Erika Kraus-Pietrasch (r.) räumten am Samstag die neue Ware ein und tragen dabei testweise die selbstgebauten Schutzvisiere. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Nun kommt ab Montag auch die Mode zurück. Das Ladenlokal ist schon mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen hergerichtet worden – auch mit Blick auf die Laufkundschaft. „An der geöffneten Tür befindet sich eine Klingel“, sagt Michael Kraus. „Dadurch können wir nachvollziehen, wie viele Kunden ins Geschäft kommen. Die Anzahl von gleichzeitig im Geschäft anwesenden Kunden darf pro zehn Quadratmeter der Verkaufsfläche eine Person nicht übersteigen.“

Schon früh hat der Geschäftsmann zu Beginn der Corona-Pandemie Schutzmasken aus Brillengestellen und biegsamen, durchsichtigen Plastikbögen gebastelt. An den Tischen stehen als Schutzmaßnahme für Mitarbeiter und Kunden bei Beratungsgesprächen Plexiglaswände – also ein durchscheinender Platztrenner wie an der Kasse.

Den Brillenverkauf dufte Michael Kraus in seinem Geschäft auch während des Shutdowns weiter fortsetzen und Kundschaft vor Ort begrüßen. Sein Schutzvisier hat er aus Brillengestellen und biegsamen, durchsichtigen Plastikbögen gebastelt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Am Samstag räumen Mitarbeiterinnen noch neue Blusen und Shirts in die Regale. Am Montag soll wieder gestöbert werden. Auch dann behält der Händler ein Auge auf die Ware. Mit einem Heißluftreiniger werden die Kleidungsstücke desinfiziert. Einzig auf die Anpassung von neuen Kontaktlinsen muss noch verzichtet werden, weil dabei Kontakt zur Tränenflüssigkeit besteht.